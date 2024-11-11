日本電影《雨中的慾情》全景在嘉義拍攝，近期在金馬影展放映，監製廚子健介，主要演員成田凌、 V6森田剛、 中村映裡子（又譯：中村映里子）來台，今（11）日合體李杏出席相關活動，這也是李杏最成功的「追星現場」名場面之一，因為她曾是傑尼斯男團V6的大粉絲，如今能跟偶像對戲、並肩受訪，她壓住激動情緒表示：「我要死了！」
森田剛介紹 是日本樂壇大前輩V6成員、老婆是宮澤理惠
今年45歲的森田剛，是知名團體V6的前成員，目前專注拍戲與舞台劇，妻子是演員宮澤理惠。
森田剛是在1993年14歲時加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），先跟還是傑尼斯Jr.（練習生）時期的三宅健組「GOKEN」大受歡迎，2人作為V6成員並於1995年出道；更參演藤子不二雄原作改編的電視劇《シャドウ商會変奇郎》開啟演員路。
V6是由坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛、三宅健、岡田准一組成的6人團體，當年在日本樂壇占有一席之地，其中以森田剛的精湛舞蹈聞名，SMAP的中居正廣都曾讚揚他「善於掌握力道，舞蹈的停頓部分無人能比，並且帶有性感魅力。」瀧澤秀明也認同：「舞蹈技術高超的令人驚嘆的男人！」可惜，V6在2021年11月1日出道26週年當天解散，森田剛也跟老婆宮澤理惠共創公司「MOSS」合作經營演藝事業。
為了講「烤鴨」上廁所都在練中文 李杏演他太太羞爆
森田剛今天抵台，看到台北飄著細雨，他藉此宣傳作品：「雖然下雨很可惜，不過下雨很適合我們這部片，我很期待在雨中跟大家相見，也期待觀眾看完電影的感想。」回想過去在嘉義拍攝的往事，森田剛對市場裡一對母子經營的烤豬攤販印象深刻，「他們幫我們劇組烤了全豬！」而那段時間，其實有不少粉絲認出他，但幾乎沒上前打擾，森田剛就說這樣滿好的。
這部作品中，李杏是唯一的台灣演員，跟森田剛飾演一對夫妻，2人片中戲份不多，卻也讓李杏「心臟爆擊」，因為她在V6未解散時，就是對方的頭號粉絲，更曾追星追到日本，如今跟偶像拍戲還飾演一對，她接到戲約當下腦袋一片空白，「我快死了，心臟漏一拍，是森田剛嗎？我V6追很久了，但我一直在克制我自己，我（拍戲）那時不敢要簽名，因為日本團隊滿嚴肅，但我等一下會要！雖然我們有拍戲，可是我一句話都不敢跟他說，我害羞到都想逃跑，沒錯我非常愛V6！」
訪問時，恰巧李杏就坐在森田剛旁邊，她一直求翻譯不要把這段告白「翻出來」，不過森田剛聽到李杏是粉絲後，害羞的點頭；途中他也發現媒體幾乎都向自己、成田凌、 中村映裡子提問，所以問到周邊朋友的觀影反饋時，森田剛是跳過自己，把麥克風遞給李杏發言，相當貼心。
今天的訪問中，森田剛的話相對較少，但聽到記者提問：「片中講的中文台詞『今晚吃烤鴨』，練習了多久？」時，他才打開話匣子：「我講的還可以嗎？我練了好久，但最後卻是用事後的配音！」森田剛透露為了講「今晚吃烤鴨」的辛苦歷程，連上廁所都在背，所以給自己打100分滿分，「但不可思議的是，我明明練很久，但現在卻不記得了！我一直在練！」
《雨中的慾情》故事介紹 全景都在嘉義拍攝
《雨中的慾情》故事描述日本昭和時代無名的漫畫家義男（成田凌 飾）與小說家伊守（森田剛 飾），和魅惑的寡婦福子（中村映裡子 飾）在某個小鎮相遇，三人隨後展開奇異的同居生活，慾望與野心交織之下，彼此關係不斷拉扯並逐漸產生各種變化。
電影全片在台灣嘉義取景拍攝，從正式預告中可以看到嘉義街區被拍出獨特昭和懷舊氛圍，佐以瑰麗飽滿的視覺畫面，在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。
《雨中的慾情》資訊：
原 作：柘植義春《雨中的慾情》
導 演：片山慎三
編 劇：片山慎三
語 言：日文
片 長：134分鐘
主 演：
成 田 凌（飾演：義男）
森 田 剛（飾演：伊守）
中村映裡子（飾演：福子）
上映日：2024年12月27日
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今年45歲的森田剛，是知名團體V6的前成員，目前專注拍戲與舞台劇，妻子是演員宮澤理惠。
森田剛是在1993年14歲時加入傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂），先跟還是傑尼斯Jr.（練習生）時期的三宅健組「GOKEN」大受歡迎，2人作為V6成員並於1995年出道；更參演藤子不二雄原作改編的電視劇《シャドウ商會変奇郎》開啟演員路。
V6是由坂本昌行、長野博、井之原快彥、森田剛、三宅健、岡田准一組成的6人團體，當年在日本樂壇占有一席之地，其中以森田剛的精湛舞蹈聞名，SMAP的中居正廣都曾讚揚他「善於掌握力道，舞蹈的停頓部分無人能比，並且帶有性感魅力。」瀧澤秀明也認同：「舞蹈技術高超的令人驚嘆的男人！」可惜，V6在2021年11月1日出道26週年當天解散，森田剛也跟老婆宮澤理惠共創公司「MOSS」合作經營演藝事業。
為了講「烤鴨」上廁所都在練中文 李杏演他太太羞爆
森田剛今天抵台，看到台北飄著細雨，他藉此宣傳作品：「雖然下雨很可惜，不過下雨很適合我們這部片，我很期待在雨中跟大家相見，也期待觀眾看完電影的感想。」回想過去在嘉義拍攝的往事，森田剛對市場裡一對母子經營的烤豬攤販印象深刻，「他們幫我們劇組烤了全豬！」而那段時間，其實有不少粉絲認出他，但幾乎沒上前打擾，森田剛就說這樣滿好的。
這部作品中，李杏是唯一的台灣演員，跟森田剛飾演一對夫妻，2人片中戲份不多，卻也讓李杏「心臟爆擊」，因為她在V6未解散時，就是對方的頭號粉絲，更曾追星追到日本，如今跟偶像拍戲還飾演一對，她接到戲約當下腦袋一片空白，「我快死了，心臟漏一拍，是森田剛嗎？我V6追很久了，但我一直在克制我自己，我（拍戲）那時不敢要簽名，因為日本團隊滿嚴肅，但我等一下會要！雖然我們有拍戲，可是我一句話都不敢跟他說，我害羞到都想逃跑，沒錯我非常愛V6！」
訪問時，恰巧李杏就坐在森田剛旁邊，她一直求翻譯不要把這段告白「翻出來」，不過森田剛聽到李杏是粉絲後，害羞的點頭；途中他也發現媒體幾乎都向自己、成田凌、 中村映裡子提問，所以問到周邊朋友的觀影反饋時，森田剛是跳過自己，把麥克風遞給李杏發言，相當貼心。
今天的訪問中，森田剛的話相對較少，但聽到記者提問：「片中講的中文台詞『今晚吃烤鴨』，練習了多久？」時，他才打開話匣子：「我講的還可以嗎？我練了好久，但最後卻是用事後的配音！」森田剛透露為了講「今晚吃烤鴨」的辛苦歷程，連上廁所都在背，所以給自己打100分滿分，「但不可思議的是，我明明練很久，但現在卻不記得了！我一直在練！」
《雨中的慾情》故事介紹 全景都在嘉義拍攝
《雨中的慾情》故事描述日本昭和時代無名的漫畫家義男（成田凌 飾）與小說家伊守（森田剛 飾），和魅惑的寡婦福子（中村映裡子 飾）在某個小鎮相遇，三人隨後展開奇異的同居生活，慾望與野心交織之下，彼此關係不斷拉扯並逐漸產生各種變化。
電影全片在台灣嘉義取景拍攝，從正式預告中可以看到嘉義街區被拍出獨特昭和懷舊氛圍，佐以瑰麗飽滿的視覺畫面，在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。
《雨中的慾情》資訊：
原 作：柘植義春《雨中的慾情》
導 演：片山慎三
編 劇：片山慎三
語 言：日文
片 長：134分鐘
主 演：
成 田 凌（飾演：義男）
森 田 剛（飾演：伊守）
中村映裡子（飾演：福子）
上映日：2024年12月27日