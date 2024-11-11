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▲Ryu（左）和Yuma（右）爆出婚變，雙雙外遇。（圖／Ryuuu TV / 學日文看日本 YouTube）

▲Tommy（右）和Yuma（中）先後發出致歉文，還用一黑一白的照片，讓網友不忍狂轟：「處於灰色空間的人情何以堪？」（圖／ TommyTommy Japan YouTube）

網紅夫妻Ryu跟Yuma近期爆出跨3國四角戀，兩人雙雙外遇，Ryu的出軌對象是中國秦姓女畫家，而Yuma偷吃的竟然是Ryu的好友Tommy，讓網友瞬間炸鍋，此前Ryu已經發文解釋來龍去脈，毀了無數粉絲三觀，而今（10）日Tommy也發出「全黑圖片」致歉，稍早Yuma同樣發布道歉聲明，更曬一張「全白圖片」難過喊道：「我是軟弱的人。」讓粉絲堅決不買單，還狂酸：「一黑一白還在留戀哦」、「黑白配」、「一個黑色背景，一個白色背景，那處於灰色空間的人情何以堪？」根據Yuma稍早發出的聲明，她坦言自己先前一直不願明說婚變的原因：「那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。」並表示非常對不起Ryu：「我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。」也表明自己先前有想退出兩人一同經營的頻道「Ryuuu TV」，只是Ryu表示不需要才繼續留下，但也表示兩人關係因此變好：「確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」不只如此，Yuma也承認自己在看見Ryu和秦姓女畫家的共同貼文「大好き（好喜歡你）」後感到非常不滿：「我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫『我也是跟大家一樣的心情』這句話，結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。」最終更自責喊道：「本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰。」Yuma的貼文一出，立刻吸引不少網友前來朝聖，不過卻堅決不願買單，更有網友點出Yuma發布的全白圖片，似乎與Tommy致歉聲明曬出的全黑圖片相呼應：「一黑一白還在留戀哦」、「黑白配」、「一個黑色背景，一個白色背景，那處於灰色空間的人情何以堪」、「跟Tommy剛好一黑一白，而且同天先後發出，真是有默契」、「配色還跟小王搞對稱，感覺真不舒服」、「一黑一白我真的不行耶，怎麼可以背叛Ryu」、「一個公告用白色，一個公告用黑色，你們還在一起吧？」這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。我也看到了大家的反應。不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣但我自己有決定的是如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu。我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說：「不需要退出，能出現時出現就好。」我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。我上次在Instagram發文的原因是那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）我看到了很多意見。我是個軟弱的人。既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。有時候我能夠堅強。最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我。但我也有軟弱的時候。有時候無法忍受這個孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量，但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊，讓我忍不住在網路上透露出來，觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼，但想要鼓勵Yuma一下，這些留言也溫暖了我。過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文，在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態，前兩個只是對我那一天發文的補充說明，第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發布了，我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話，結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。我看到很多意見是說，這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。被大家那麼說也是理所當然的，雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯，但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象。一直相信並溫暖支持我的大家，知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害也辜負了大家的信任，真的對不起。本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰，我想傳達給大家的就這些。我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事，離開的人會離開，應該是那樣的。只是，當一切都公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人，為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。謝謝，真的謝謝你們。對不起，有關這件事，一直讓大家讀這麼長很複雜的東西，謝謝看到最後。