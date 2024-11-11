網紅夫妻Ryu跟Yuma近期爆出跨3國四角戀，兩人雙雙外遇，Ryu的出軌對象是中國秦姓女畫家，而Yuma偷吃的竟然是Ryu的好友Tommy，讓網友瞬間炸鍋，此前Ryu已經發文解釋來龍去脈，毀了無數粉絲三觀，而今（10）日Tommy也發出「全黑圖片」致歉，稍早Yuma同樣發布道歉聲明，更曬一張「全白圖片」難過喊道：「我是軟弱的人。」讓粉絲堅決不買單，還狂酸：「一黑一白還在留戀哦」、「黑白配」、「一個黑色背景，一個白色背景，那處於灰色空間的人情何以堪？」
Yuma遭爆偷吃Tommy 首度發聲喊：我做錯了
根據Yuma稍早發出的聲明，她坦言自己先前一直不願明說婚變的原因：「那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。」並表示非常對不起Ryu：「我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。」也表明自己先前有想退出兩人一同經營的頻道「Ryuuu TV」，只是Ryu表示不需要才繼續留下，但也表示兩人關係因此變好：「確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」
不只如此，Yuma也承認自己在看見Ryu和秦姓女畫家的共同貼文「大好き（好喜歡你）」後感到非常不滿：「我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫『我也是跟大家一樣的心情』這句話，結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。」最終更自責喊道：「本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰。」
一黑一白貼文慘遭炎上 網友狂酸Yuma：你們還在一起吧
Yuma的貼文一出，立刻吸引不少網友前來朝聖，不過卻堅決不願買單，更有網友點出Yuma發布的全白圖片，似乎與Tommy致歉聲明曬出的全黑圖片相呼應：「一黑一白還在留戀哦」、「黑白配」、「一個黑色背景，一個白色背景，那處於灰色空間的人情何以堪」、「跟Tommy剛好一黑一白，而且同天先後發出，真是有默契」、「配色還跟小王搞對稱，感覺真不舒服」、「一黑一白我真的不行耶，怎麼可以背叛Ryu」、「一個公告用白色，一個公告用黑色，你們還在一起吧？」
Yuma聲明全文：
這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。
我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。
我也看到了大家的反應。
不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。
即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。
在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。
那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。
我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。
連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣
但我自己有決定的是
如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV
雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。
本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。
這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。
但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu。
我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。
同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。
在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。
當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說：「不需要退出，能出現時出現就好。」
我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們
確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。
我上次在Instagram發文的原因是
那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。
（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）
我看到了很多意見。
我是個軟弱的人。
既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。
有時候我能夠堅強。
最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我。
但我也有軟弱的時候。
有時候無法忍受這個孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。
即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量，
但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊，
讓我忍不住在網路上透露出來，
觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼，但想要鼓勵Yuma一下，
這些留言也溫暖了我。
過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文，
在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。
我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態，
前兩個只是對我那一天發文的補充說明，
第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發布了，
我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話，
結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。
我看到很多意見是說，這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。
被大家那麼說也是理所當然的，
雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯，
但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象。
一直相信並溫暖支持我的大家，
知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。
我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。
大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，
自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害
也辜負了大家的信任，真的對不起。
本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，
這或許是原本我應該接受的懲罰，
我想傳達給大家的就這些。
我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事，離開的人會離開，應該是那樣的。
只是，當一切都公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人，
為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。
謝謝，真的謝謝你們。
對不起，有關這件事，一直讓大家讀這麼長很複雜的東西，謝謝看到最後。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據Yuma稍早發出的聲明，她坦言自己先前一直不願明說婚變的原因：「那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。」並表示非常對不起Ryu：「我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。」也表明自己先前有想退出兩人一同經營的頻道「Ryuuu TV」，只是Ryu表示不需要才繼續留下，但也表示兩人關係因此變好：「確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」
不只如此，Yuma也承認自己在看見Ryu和秦姓女畫家的共同貼文「大好き（好喜歡你）」後感到非常不滿：「我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫『我也是跟大家一樣的心情』這句話，結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。」最終更自責喊道：「本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰。」
一黑一白貼文慘遭炎上 網友狂酸Yuma：你們還在一起吧
Yuma的貼文一出，立刻吸引不少網友前來朝聖，不過卻堅決不願買單，更有網友點出Yuma發布的全白圖片，似乎與Tommy致歉聲明曬出的全黑圖片相呼應：「一黑一白還在留戀哦」、「黑白配」、「一個黑色背景，一個白色背景，那處於灰色空間的人情何以堪」、「跟Tommy剛好一黑一白，而且同天先後發出，真是有默契」、「配色還跟小王搞對稱，感覺真不舒服」、「一黑一白我真的不行耶，怎麼可以背叛Ryu」、「一個公告用白色，一個公告用黑色，你們還在一起吧？」
Yuma聲明全文：
這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。
我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。
我也看到了大家的反應。
不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。
即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。
在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。
那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。
我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。
連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣
但我自己有決定的是
如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV
雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。
本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。
這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。
但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu。
我做了不應該做的事，這一年的時間我都感到罪惡感。
同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。
在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。
當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說：「不需要退出，能出現時出現就好。」
我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們
確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。
我上次在Instagram發文的原因是
那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。
（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）
我看到了很多意見。
我是個軟弱的人。
既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。
有時候我能夠堅強。
最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我。
但我也有軟弱的時候。
有時候無法忍受這個孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。
即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量，
但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊，
讓我忍不住在網路上透露出來，
觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼，但想要鼓勵Yuma一下，
這些留言也溫暖了我。
過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文，
在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。
我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態，
前兩個只是對我那一天發文的補充說明，
第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發布了，
我看到他們的貼文後感到生氣、傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話，
結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。
我看到很多意見是說，這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。
被大家那麼說也是理所當然的，
雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯，
但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象。
一直相信並溫暖支持我的大家，
知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。
我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。
大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆，
自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害
也辜負了大家的信任，真的對不起。
本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，
這或許是原本我應該接受的懲罰，
我想傳達給大家的就這些。
我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事，離開的人會離開，應該是那樣的。
只是，當一切都公開後，還願意給我溫暖訊息的那些人，
為了讓你們收到我的心意，我寫了這篇文章。
謝謝，真的謝謝你們。
對不起，有關這件事，一直讓大家讀這麼長很複雜的東西，謝謝看到最後。