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▲5家獲配業者全數送件辦理簽約，開發業者看好台灣市場，共同合作攜手決心建設台灣離岸風場。（圖／能源署提供）

離岸風電區塊開發第2期（3.2）今（11）日截止收件，經濟部能源署表示，5家獲配業者全數送件辦理簽約，受理收件後將儘速審查相關文件並完成行政契約簽署作業，啟動風場建設工作。然而，對於離岸風電區塊開發第3期（3.3）及浮動風場示範計畫時程，能源署則三緘其口，無法具體說明。據3.2 期選商結果，共有科理歐永續能源（Corio Generation）、德能、CIP、風睿能源（SRE）、森崴集團、沃旭能源共6家開發商皆遞送投摽文件。3.2目標併網時間分別為 2028與2029年，屆時將可增加2.7GW裝置量，每年提供超過100億度綠色電力。然而，能源署長游振偉受訪說明，按照當初遴選規則，最終會按照國產化程度去決定分配順序，而由於風睿能源的「海廣風場」與沃旭能源的「大彰化東北風場」屬於重複風場，但是前者排序第2，沃旭能源排序第3，因此沃旭沒有辦法重複分配，因此是「6家投標、5家獲配、5家獲配全數簽約」。能源署說明，這次5家有看到外國廠商，也有本土廠商，因此等於這段推動離岸風電過程，本土已經累積相當能量，對於國內是好的方向及階段性成果。接下來就會持續協助廠商，達到2028與2029年準時併網。然而，先前部分廠商有反映，希望可以延後繳交保證金。據悉，5家廠商裡面也並不是每一家都有繳保證金。游振偉說，能源署目前才收到審查文件，接下來預計會透過2週、3週時間檢視是否有符合應備齊文件，所以也不知道有多少有準時繳交保證金，等一切完成才算是完成行政契約簽署。而假如遞交文件與3.2所規定的應備文件差異太大，可能會被能源署拒絕簽約？游振偉表示，還是要看他們送件的情況，並未否認存在拒絕可能性。而回過頭看待區塊開發第一階段（3.1）執行狀況，游振偉說，目前了解是哥本哈根風能開發（CIP）目標是在年底融資到位，至於其他廠商則有同步進行籌設許可、協調供應鏈等準備動作，經濟部都有掌握。對於是否可能準時在2027、2028併網？經濟部官員說明，「沒有人說不行！」游振偉也說，針對購售電合約（CPPA）、融資問題，經濟部都有協助廠商、銀行解決疑義，假如有廠商仍無法如期併網，就是按行政契約規定開罰。游振偉也補充，雖然當初考量到疫情，把原本2026年、2027年併網時程延後1年，但預期廠商不會拖到最後1年才開始開發，預估2026年還是有風場陸續併網。然而，預定要在2027年併網的海鼎2風場背後開發商科理歐目前正面臨挑戰，游振偉則說，目前科理歐並未說要撤出台灣，這段期間就交由公司這邊去重整業務。針對未來的區塊開發第三階段（3.3），游振偉重申，3.3不會把國產化當作一個強制性要求，因此必須要重新設計一套遴選機制，集中討論準時併網、財務能力、技術能力及好的地方連結等。至於召開說明時間，他則三緘其口，表示過去有表訂區塊開發每年公告一次招商規則，但現階段就先看怎麼規劃。同樣地，游振偉也說，浮動風場示範計畫也無公布時程，原因是廠商對於台灣海域是否適合、應該用什麼工法，以及怎麼設計躉購費率有不同想法。媒體詢問，既然3.2已經出現近海風場過度競爭、3.3也沒有再強制要求國產化，那麼是否可能接受廠商直接以「深海固定式風場」、「浮動風場」挑戰技術較高、競爭較小的「深海風場」？對此，經濟部能源署組長陳崇憲表示，能源署沒有限制廠商要用什麼工法、技術來投標，只要符合成本、工程可行性跟財務可行性都可以接受，但他也認為現在去掉了國產化評估原則，如果在降低成本、維持一定的發電表現的話，確實有可能會出現更多新穎的技術。