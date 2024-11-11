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民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，在被檢廉約談後週末連續2天在臉書發文，為丈夫大抱不平，並公布9年夫妻倆收入總額約6400萬元；對此，政治評論員張禹宣表示，陳珮琪的操作其實是把柯文哲賣了，真實目的除了保住錢以外，也是保住她和柯文哲的兒子柯傅堯。張禹宣今（11）日在《狠狠抖內幕》節目中表示，陳佩琪沈默2個月，突然大動作在臉書連發2文的原因，是因為她本來覺得自己會變被告，不敢講話，結果被無保請回，就覺得自己安全、可以出來囂張了，但她誤會了，「妳以為檢調不會再約一次嗎」，搞不好再多個幾次就變被告了。張禹宣認為，陳佩琪跟台北市前副市長黃珊珊的算盤是一樣的，「他們跟柯文哲是因為什麼而結合嗎？不是感情，就是錢，因為錢而結合」，陳佩琪跟柯文哲之前寫的那些文章，貌合神離，兩人沒有感情基礎，突然間會大動作發文除了覺得自己安全了外，目的就是要把柯文哲的錢留住，這才是真正重要的，因為柯文哲不會出來了。張禹宣指出，陳佩琪發文還有一個目的，就是要保住他們的兒子柯傅堯，「柯傅堯絕對不是無辜的，你相信我」，明明柯文哲被羈押，柯傅堯卻發些在哪裡吃了什麼的文，看起來不合常理，貌似只是白目，但是大家都忽略掉其中一篇牛排文，裡面說到他回台灣了，去日本時也發文他去日本了，時間點剛剛好是他回來處理公司的時候。張禹宣質疑，「智堯公司是怎麼解散的？智堯公司不是後來莫名其妙解散了嗎？柯傅堯是負責人誒，不是陳佩琪誒，柯傅堯有參與嘛」，柯文哲絕對不會把錢放在橘子身上，而是到他兒子身上，唯一讓柯文哲心甘情願蹲苦牢蹲到死，不會是陳佩琪，「只有一個人，就是他兒子」。張禹宣表示，陳佩琪發文的意義，就是表達她跟柯傅堯全部都不知道「陳佩琪這篇文章對於柯文哲的案情完全沒幫助喔」，陳表明自己完全不知情，「其實是把柯文哲給賣了」，如果最後貪污事證出來，陳只要說自己真的不知道，帳面上就是這樣，她跟她兒子都無辜的，「絕對會走到這一步，陳佩琪絕對會把柯文哲賣掉」，因為沒有人會期待柯文哲出來了。