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▲世界12強賽官辦熱身賽，中華隊第2戰先發投手陳柏清，主投2局失掉3分後退場。（圖／中華棒協提供）

官辦熱身賽首戰，中華隊靠著曾頌恩、林家正，在比賽中段接連開轟解危，最後以9：4取勝，今（11）日再戰中信兄弟，派出台鋼雄鷹小將陳柏清先發，兄弟則是由成棒台壽霸龍支援的洋投Jack Fox應戰。2局上，陳柏清連續投出3次保送，陷入滿壘局面，岳政華接力敲出右外野落地安打，一棒送回2分，兄弟再度取得3：1領先。中華隊3、4局派出支援的林佾葳登板，都沒有失分，4局下，中華隊連續3名打者選到保送上壘，可惜林家正敲出內野滾地球，在一壘前遭到封殺，錯失追分機會。5局下，廖乙忠登板中繼，李凱威靠著二壘手失誤上壘，但江坤宇敲出三壘側的滾地雙殺打，陳晨威也敲出左外野高飛球遭到接殺，雙方維持2分差。就在此時，雙方教練團走上球場，和主審談話約數分鐘後，宣布本場比賽提前結束，兄弟以3：1收下勝利。