官辦熱身賽首戰，中華隊靠著曾頌恩、林家正，在比賽中段接連開轟解危，最後以9：4取勝，今（11）日再戰中信兄弟，派出台鋼雄鷹小將陳柏清先發，兄弟則是由成棒台壽霸龍支援的洋投Jack Fox應戰。兄弟外野手岳政華手感火燙，前2局貢獻2支安打，包含1發全壘打，並貢獻3分打點。中華隊4、5局都錯失反攻機會，且桃園棒球場微弱雨勢不斷，比賽在5局結束提前喊卡，最終，兄弟以3：1擊敗中華隊。
岳政華開轟掃安 中華隊2分差落敗
兄弟開路先鋒岳政華，首局首打席就開轟，讓兄弟先馳得點，不過中華隊也在1局下發起反攻，陳晨威、林立接力敲安，迅速將比分追平。2局上，陳柏清連續投出3次保送，陷入滿壘局面，岳政華接力敲出右外野落地安打，一棒送回2分，兄弟再度取得3：1領先。
中華隊3、4局派出支援的林佾葳登板，都沒有失分，4局下，中華隊連續3名打者選到保送上壘，可惜林家正敲出內野滾地球，在一壘前遭到封殺，錯失追分機會。
5局下，廖乙忠登板中繼，李凱威靠著二壘手失誤上壘，但江坤宇敲出三壘側的滾地雙殺打，陳晨威也敲出左外野高飛球遭到接殺，雙方維持2分差。
就在此時，雙方教練團走上球場，和主審談話約數分鐘後，宣布本場比賽提前結束，兄弟以3：1收下勝利。賽後中華隊總教練曾豪駒接受訪問，表示：「因為距離賽事越來越近，場地有些濕滑狀況，怕選手會受傷，跟兄弟那邊也有達成共識，球迷們真的都辛苦了。」
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兄弟開路先鋒岳政華，首局首打席就開轟，讓兄弟先馳得點，不過中華隊也在1局下發起反攻，陳晨威、林立接力敲安，迅速將比分追平。2局上，陳柏清連續投出3次保送，陷入滿壘局面，岳政華接力敲出右外野落地安打，一棒送回2分，兄弟再度取得3：1領先。
中華隊3、4局派出支援的林佾葳登板，都沒有失分，4局下，中華隊連續3名打者選到保送上壘，可惜林家正敲出內野滾地球，在一壘前遭到封殺，錯失追分機會。
5局下，廖乙忠登板中繼，李凱威靠著二壘手失誤上壘，但江坤宇敲出三壘側的滾地雙殺打，陳晨威也敲出左外野高飛球遭到接殺，雙方維持2分差。
就在此時，雙方教練團走上球場，和主審談話約數分鐘後，宣布本場比賽提前結束，兄弟以3：1收下勝利。賽後中華隊總教練曾豪駒接受訪問，表示：「因為距離賽事越來越近，場地有些濕滑狀況，怕選手會受傷，跟兄弟那邊也有達成共識，球迷們真的都辛苦了。」