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▲李杏（左起）、 中村映裡子（又譯：中村映里子）、成田凌、 V6森田剛、監製廚子健介宣傳《雨中的慾情》。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲中村映裡子（如圖）在片中跟成田凌、 森田剛有許多對手床戲。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲成田凌在片中飾演「義男」，為了角色做了全身除毛。（圖／《雨中的慾情》X）

日本電影《雨中的慾情》主要演員成田凌、 V6森田剛、 中村映裡子（又譯：中村映里子）跟監製廚子健介來台宣傳作品，因為片中有過多的激情裸露戲，甚至還有在戶外的床戰，成田凌就透露拍攝的TMI：「有一隻牛在很剛好的時間點叫了！」連牛都來參一腳拍片，讓劇組印象深刻。成田凌從小立志成為演員，雖然遭到家人反對，他仍堅持夢想，並以模特兒職業跨出第一步。會有星夢的原因，是就讀美容學校並獲得「美容師執照」後，求職過程中驚覺「如果照這樣走下去，很多事會太容易實現，反而覺得無趣。」最終放棄相關行業，轉往時尚領域並參加雜誌《Men's non-no》模特兒試鏡，當時的他明確表示：「我很想當上演員，希望能獲得支持！」最終成功錄取，2013年開始擔任雜誌社的專屬模特兒，參戰過許多時尚活動。到了2014年，他跟高梨臨共同主演電視劇《FLASHBACK》成功開啟演員生涯，2016年在《落花有意》的演技獲得好評後，同年獲得參演星野源跟新垣結衣主演的《月薪嬌妻》機會，他劇中飾演石田百合子的部下，特別是他鼓勵上司追愛，自己卻在大結局公開自己是Gay的反轉劇情，讓當年觀眾留下深刻印象，因為《月薪嬌妻》在播出時紅遍大家小巷，成田凌也因此抓住大眾目光。而目前當紅的《我推的孩子》真人電視、電影，成田凌也是陣容之一，飾演角色為「雨宮吾郎」，影集將在11月28日開播，電影12月20日上映。演了許多電視劇，他也主演過許多電影，將於11月29日在日本上映的《雨中的慾情》就是其中一部（台灣上映日期為12月27日），這部片全程都在嘉義取景，也是成田凌第一次來台並融入台灣文化的首部影視作品；今天也是成田凌首次面對台灣媒體，分享在台工作的幕後心情故事。《雨中的慾情》片中有許多做防護措施都難的「情慾床戲表演」，成田凌、森田剛、中村映裡子都有不少裸露橋段，為了在畫面上好看，成田凌為此全身除毛，他說：「我剃了毛，全身除毛，因為我飾演的義男給人的感覺，不太適合全身毛茸茸的，所以除了毛」。中村映裡子為此節食，戒掉碳水化合物、只吃蔬菜，「但我發現每天都很累，結束都想喝酒，發現喝了也沒差，台啤真的太好喝，我好喜歡。」森田剛則是有給成田凌「檢查」，成田凌說沒問題那就沒問題，「其他的就是我進入角色，把戲演好」。因為片中床戲真的不少，中村映裡子跟成田凌、森田剛對戲時，讚美2位貼心又紳士，讓她很有安全感，「2位都很貼心，反而是我演戲演的太投入，不知道有無做出失禮的事，現在想起來反而有點擔心，不過2位的細心溫柔幫助我非常大」。不只室內的裸露戲碼，中村映裡子跟成田凌還有在草原中的大膽動作戲，成田凌透露當時拍到一半「連牛都來參一腳」，他說：「那是在草原牧場的室外場景，是在日本一個全日本標榜自由牧養、讓牛沒壓力，肉會很好吃的牧場，經營者很年經，旁邊也真的有牛，附近有一隻牛在很剛好的時間點叫了，拍著拍著都想說，這部戲連牛都這麼幫助我們」。《雨中的慾情》在嘉義拍攝1個月，成田凌有趁空檔去品嚐台灣美食，參演之一的竹中直人戲份較少，沒戲時都在幫大家找美食清單，「我有竹中去吃雞肉飯，因為我們住同一間飯店，他不是每天都有戲，所以他沒戲時會去幫我們上街找吃的，我有空擋都會約他吃早午餐，他跟我說『我跟你說，我找到一家很厲害的』，剛好就是雞肉飯，很好吃，我吃了3次，看不懂菜單都隨便點，都好好吃」。監製廚子健介還爆料竹中直人太常趴趴走，吃到被店家認出來，「老闆還有貼出照片，大家都知道我們在那邊拍戲了！竹中還為了這部片買了黃色的夾克，走在路上非常顯眼」。《雨中的慾情》故事描述日本昭和時代無名的漫畫家義男（成田凌 飾）與小說家伊守（森田剛 飾），和魅惑的寡婦福子（中村映裡子 飾）在某個小鎮相遇，三人隨後展開奇異的同居生活，慾望與野心交織之下，彼此關係不斷拉扯並逐漸產生各種變化。電影全片在台灣嘉義取景拍攝，從正式預告中可以看到嘉義街區被拍出獨特昭和懷舊氛圍，佐以瑰麗飽滿的視覺畫面，在語言、地景交錯混淆的異質時空中，捕捉渾然天成的魔幻奇觀。原 作：柘植義春《雨中的慾情》導 演：片山慎三編 劇：片山慎三語 言：日文片 長：134分鐘主 演：成 田 凌（飾演：義男）森 田 剛（飾演：伊守）中村映裡子（飾演：福子）上映日：2024年12月27日