陳晨威熱身賽火燙想爭取先發！中華隊的官辦熱身賽第2戰，因雨勢提前在5局結束，中信兄弟靠著岳政華開轟外加2分打點安打，以3：1擊敗中華隊。不過中華隊本場開路先發陳晨威，在熱身賽期間展現絕佳狀態，本場前2打席就敲出雙安，賽後受訪時他表示，在熱身賽就是很全心投入到比賽，希望把自己狀況調整好，在正賽搶到一個先發的位置。
熱身賽棒子超燙 教練團盜壘開綠燈
陳晨威日前在捷克交流賽第2戰出賽，單場敲出2支安打，且包含1發陽春砲，而從昨（10）日開始的2場官辦熱身賽都獲得上場機會，且都繳出單場雙安得好表現，甚至外加1次盜壘，顯現狀況調整相當不錯。
對此，陳晨威說：「其實就是蠻把握機會的吧，經過經典賽到這次12強，因為入選這個榮耀，我也很想為球隊付出、建功，所以在熱身賽就是很全心投入到比賽，希望可以搶到一個先發的位置，讓教練在場上能相信我。」
此外，談到熱身賽中積極嘗試盜壘，陳晨威表示：「主要是教練團有下綠燈暗號，希望再多熟悉比賽的感覺，因為正賽開始之後，可能會是進攻很重要的一環。」另一方面，中華隊總教練曾豪駒對陳晨威的表現表達肯定，被問到正賽是否會讓陳晨威擔任先發開路先鋒時，他說：「目前應該是。」
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陳晨威日前在捷克交流賽第2戰出賽，單場敲出2支安打，且包含1發陽春砲，而從昨（10）日開始的2場官辦熱身賽都獲得上場機會，且都繳出單場雙安得好表現，甚至外加1次盜壘，顯現狀況調整相當不錯。
對此，陳晨威說：「其實就是蠻把握機會的吧，經過經典賽到這次12強，因為入選這個榮耀，我也很想為球隊付出、建功，所以在熱身賽就是很全心投入到比賽，希望可以搶到一個先發的位置，讓教練在場上能相信我。」
此外，談到熱身賽中積極嘗試盜壘，陳晨威表示：「主要是教練團有下綠燈暗號，希望再多熟悉比賽的感覺，因為正賽開始之後，可能會是進攻很重要的一環。」另一方面，中華隊總教練曾豪駒對陳晨威的表現表達肯定，被問到正賽是否會讓陳晨威擔任先發開路先鋒時，他說：「目前應該是。」