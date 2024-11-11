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▲中華隊開路先鋒陳晨威，本場官辦熱身賽面對樂天桃猿，前2個打席都敲出安打。（圖／中華棒協提供）

陳晨威熱身賽火燙想爭取先發！中華隊的官辦熱身賽第2戰，因雨勢提前在5局結束，中信兄弟靠著岳政華開轟外加2分打點安打，以3：1擊敗中華隊。陳晨威日前在捷克交流賽第2戰出賽，單場敲出2支安打，且包含1發陽春砲，而從昨（10）日開始的2場官辦熱身賽都獲得上場機會，且都繳出單場雙安得好表現，甚至外加1次盜壘，顯現狀況調整相當不錯。對此，陳晨威說：「此外，談到熱身賽中積極嘗試盜壘，陳晨威表示：「主要是教練團有下綠燈暗號，希望再多熟悉比賽的感覺，因為正賽開始之後，可能會是進攻很重要的一環。」