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▲Ryu（右）和Yuma（左）雙雙出軌，毀三觀的劇情讓許多網友直呼傻眼。（圖／IG yumaa0412）

▲Ryu（左）表示從沒忘記過對Yuma（右）心動的感覺。（圖／Ryuuu TV / 學日文看日本 YouTube）

網紅夫妻Ryu跟Yuma近期深陷出軌風波，首先是Yuma偷吃Ryu的好友Tommy，而Ryu後續也同樣外遇一名中國籍的秦姓女畫家，後續Yuma和Tommy更對外承認此事並致歉，毀三觀的劇情震撼全網，而網友也起底Ryu過去曾在影片中和Yuma真情告白的片段，表示從沒忘記過心跳的感覺，不禁讓人感嘆：「不勝唏噓。」回顧整起風波，Ryu日前和秦姓女畫家發布共同貼文，配文寫下：「大好き（好喜歡你）。」開始了導火線，兩人隨即遭到炎上，而女畫家也拋出震撼彈，指出是Yuma先出軌Tommy，更理直氣壯表示：「Ryu已經從上一段感情走出来了，我接受了這段感情，這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」讓粉絲全傻眼。接著沒過多久，Ryu對外發聲解釋來龍去脈，坐實Yuma外遇Tommy一事，也坦言後續自己在得知老婆Yuma出軌後，進而認識女畫家，更對女畫家有「控制不住的心動」，事件爆發後幾乎全網炸鍋，Tommy和Yuma也先後發布致歉聲明，不過不被網友買單。而粉絲也起底Ryu和Yuma共同經營的YouTube頻道「Ryuuu TV」，指出兩人在2022年5月11日發布的影片中，Yuma表示：「我們是結婚快要5年，交往是快要10年了，所以心跳那個時候是很久之前的事情了。」讓Ryu忍不住真情告白：「但我從來沒有忘記過。」不只如此Ryu更坦言：「就算有一天，Yuma說要離開Ryu，有喜歡的人怎麼樣的，她堅決的話，那我也只能接受，把它當成是人生的一部分。」讓許多網友紛紛朝聖，並感嘆留言：「不勝唏噓」、「一個寵妳的男人，妳不愛了」、「曾經很喜歡你們 不知道現在怎麼了」、「就Ryu這一句話跟神情，稱他純愛戰士不為過。」