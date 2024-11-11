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中國珠海航展週二（12）即將開幕，根據中國官媒報導，這次中國兵器裝備集團開發、自主研製的「機器狼」將首度亮相，報導稱「機器狼」具備偵察、打擊、物資運輸等功能，展示中國在無人作戰領域「從狗到狼」的技術進步。根據中國官媒《人民日報》和《央視》報導，「機器狼」內部分工明確，主要分為「頭狼」、「射手」和「輔助」三種機器狼。「頭狼」負責前線偵察，回傳敵方資訊與圖像；「射手」機器狼則可攜帶步槍並適應各種地形進行精確打擊；「輔助」機器狼具備運輸功能，一次能攜帶約20公斤的物資和彈藥，以保障作戰單位的供應需求。《央視》指出，「機器狼」在複雜地形中能靈活支援士兵作戰，並實現人機聯動與信息共享，解決了在城市和山地等環境下的通信及突擊挑戰，替代部分士兵和軍犬的職責，減少戰場上的人員傷亡。相較於此前的「機器狗」，「機器狼」在偵察、打擊和保障能力上均有所提升，體現了技術的進步，代表著中國軍事無人裝備的「從狗到狼」的提升過程。隨著中國兵器裝備集團逐步完善無人作戰平台的能力，「機器狼」展現出與美軍無人裝備競爭的姿態。美國早前展示的軍用「機器狗」具備裝備火箭彈、機槍和AI技術，可在空軍基地執行哨兵任務，並在建築物中進行情報收集、提供彈藥等功能。美國陸軍未來司令部司令雷尼（James Rainey）曾表示，機器人一體化編隊提高了進攻效率，並降低火力損耗，有效避免誤擊。