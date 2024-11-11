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中國研究計畫主任、美國賓州阿勒格尼學院（Allegheny College）歷史系副教授伍國近日接受《環球時報》訪問時，發表了他今年7月第四次訪台的觀感，文內他就拿台灣的交通和餐飲服務水準與中國對比，稱台灣整體水準已經遠遠落後大陸，「希望台灣朋友不再被過度的『優越感』、『政治化』所束縛」。中國學者伍國接受官媒《環球時報》訪問時，他紀錄今年7月第四次訪台的觀感，伍國在過去10年曾以來過台灣3次，時間總計近兩個月，走訪台灣南北，伍國認為「台灣道路交通管理混亂」，例如在台南他就稱過馬路時，因為既沒有天橋，也沒有地下通道，甚至連地面的斑馬線也沒有，行人只能冒著生命危險橫穿馬路，「在台南一處有斑馬線，而無行人號誌燈，斑馬線在極不明確的地方，我親眼看見兩輛摩托車相撞。」又稱自己在恆春轉運站，「目睹一輛轎車為了在雨天接人，竟然直接猛衝上人行道，幾乎要開進候車大廳」，另外人行道、騎樓等地方往往被店家或住戶隨意佔據，停放摩托車或堆放雜物，行人只能走到車道上，人車混行，「不論是在台北還是其他地方，摩托車常常開到人行道上。」至於台灣餐飲，他稱「台灣餐飲的服務水準整體不高，菜餚簡陋而量小」，他以點餐方式為例指出，有的小吃店要顧客自己填單給老闆；有的是要顧客自己填單，壓在石頭下面；有的要求自己填單時，也要寫桌號；有的要顧客像在銀行一樣，從取號機取號；有的則要求掃描QRcode點餐。伍國還表示，嘉義的一家四星級酒店竟然沒有提供完整中式菜餚的餐廳，且多數餐廳的服務態度不如人意，「台灣人自己也承認，在很多餐廳要『看老闆臉色』，台灣多數餐廳都喜歡問外帶還是內用」，如果回答內用，店員似乎就顯得不耐煩，可能因為涉及餐桌服務、清潔桌面等瑣事，有的還不得不為內用客人臨時開冷氣。」他認為，整體來看，台灣的餐飲服務品質已經遠遠落後於大陸，在餐廳裝潢、服務、菜餚等方面也是如此，「希望台灣朋友不再被過度的『優越感』、『政治化』所束縛。」