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▲YTR「Nathan Tyemön」自稱是女畫家前任的好友，更指控女畫家在還沒和前任分手前就偷吃Ryu。（圖／Nathan Tyemön 奧地利的法學森 YouTube）

▲女畫家回應指控，指出自己完全不認識Nathan Tyemön口中的前男友。（圖／Nathan Tyemön 奧地利的法學森 YouTube）

分別來自大馬和日本的網紅夫妻Ryu和Yuma，近期人設大翻車，雙雙搞出外遇，引起外界譁然，起因就是一名來自中國的秦姓女畫家和Ryu發出共同貼文，寫下：「大好き（好喜歡你。」後續女畫家還爆出是Yuma先出軌Ryu的好友Tommy，讓全網炸鍋，而今（11）日稍早，Tommy和Yuma也紛紛發布致歉聲明。沒想到似乎又爆出案外案，一名自稱是女畫家前任友人的YTR「Nathan Tyemön」露面發聲，指出女畫家在和Ryu在一起前，還沒和前男友分手，更怒罵：「腳踏兩條船。」回顧整起風波，Ryu日前和秦姓女畫家發布共同貼文，配文寫下：「大好き（好喜歡你）。」開始了導火線，兩人隨即遭到炎上，而女畫家也拋出震撼彈，指出是Yuma先出軌Tommy，更理直氣壯表示：「我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」讓粉絲全傻眼。後續Ryu對外發聲解釋來龍去脈，坐實Yuma外遇Tommy一事，也坦言更對女畫家有「控制不住的心動」，接著Tommy和Yuma也先後發布致歉聲明，不過不被網友所接受。沒想到如今整起外遇風波似乎又爆出案外案，YTR「Nathan Tyemön」昨（10）日在YouTube上發布一則自稱獨家的爆料，該名YTR自稱是女畫家前男友的好友：「那個中國女畫家的前男友，就是我語言學校的同學，所以我是認識那個中國女畫家的知道嗎？反正就是認識這個人。」更指控女畫家的罪狀：「那個女畫家在和Ryu開始交往的時候，她其實是還有跟前男友有交往，等於說她是腳踏兩條船的意思。」不過Nathan Tyemön的影片曝光後，大多數的網友卻不願買單，指出他連Ryu的名字發音都念錯，整部46分鐘的影片多半都是廢話，「你的口條可以加強」、「看得非常難受講話沒有邏輯，反反覆覆、一直迂迴」、「把人家的名字唸對是基本尊重吧」、「要蹭也要好好了解別人叫什麼名字」、「該認真提升口條，或是考慮不要走幕前。」而稍早遭點名的女畫家也在社群上發聲，「我竟然不知道我還有這麼優秀的前男友，可不可以介紹給我認識？」以開酸方式回應指控。