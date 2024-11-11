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▲前金州勇士射手「K湯」Klay Thompson（右），休賽季選擇以3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）的價碼，轉戰達拉斯獨行俠。（圖／美聯社／達志影像）

▲Klay Thompson為勇士贏得４座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊將在11月13日比賽前的儀式中「向Captain Klay致敬」，歡迎王朝功臣Klay Thompson重返大通中心。當天到場的所有球迷都將獲贈一頂「Klay船長帽」，以此向這位4屆NBA總冠軍致敬。Thompson過去經常駕駛自己的37英尺長的釣魚船在舊金山灣航行，並以船隻通勤前往大通中心。此次他將首次以達拉斯獨行俠隊成員的身份回到灣區，參加NBA盃賽事，該比賽的時間預計定於晚上7點。球隊也鼓勵球迷們提早抵達，無論是陸路還是水路，參加這場特別的賽前致敬儀式，向這位傳奇球星致敬。勇士隊總裁兼營運長Brandon Schneider表示：「對於Klay來說，這13年來最令人印象深刻的並非紀錄、冠軍或關鍵進球，而是他與灣區和我們的球迷建立的獨特關係。他擁抱了勇士國度，勇士國度也回報了他的熱情。勇士球迷曾與他一起笑、哭、歡呼並慶祝他的成就，因此在他回歸灣區時，球迷們理應有機會向他表達愛意並向他致敬。」Thompson在金州勇士隊度過的13個賽季中，幫助球隊4奪NBA總冠軍，並6度進入總冠軍賽。他為勇士隊效力793場例行賽，場均可得到19.6分3.5籃板2.3助攻。他在勇士隊留下了許多難忘的表現，包括單場14記三分球的NBA紀錄、單節37分（13投13中，三分球9投9中）的NBA紀錄、2016年西區決賽第6場11記三分球的季後賽紀錄，以及僅用29分鐘便砍下職業生涯最高60分的表現。作為5屆NBA全明星和2次入選NBA最佳陣容的球員，Thompson在勇士隊歷史上三分球命中數排名第2（2481個）和三分球命中率排第4（41.3%），並於2022-23賽季以301記三分球領先全聯盟。他在2016年贏得NBA三分大賽冠軍，在NBA史上三分球命中數中排名第6，同時也是勇士隊隊史得分榜的第6名（15531分）。他在勇士隊季後賽的隊史榜單上同樣佔據前列，包括季後賽的出場時間（5830分鐘）和比賽場數（158場）為隊史第一，得分（3032分）、三分球（501個）為第2，阻攻（85次）第3，抄截（150次）第3，助攻（351次）第4，籃板（626個）第5。Thompson於2011年NBA選秀中被勇士隊以第11順位選中，並在新秀賽季獲得最佳新秀陣容一隊的榮譽，並於2018-19賽季入選最佳防守陣容2隊。在他傳奇般的NBA生涯結束後，勇士隊將退役他的11號球衣，以紀念他的貢獻。