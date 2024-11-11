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▲金俊秀（左）、金在中（右）以「JX」之名合體開演唱會。（圖／JX YouTube）

▲輝人在金在中、金俊秀的演唱會上聽到痛哭流涕。（圖／輝人IG）

金在中和金俊秀以「JX」名義，從11月8日到10日在首爾連續三天舉辦演唱會，吸引許多藝人前輩與後輩到場支持。MAMAMOO成員輝人在IG分享了自己觀看演唱會時的影片，影片中她一邊聽著音樂一邊淚流不止，讓粉絲們大呼：「這就是我們在台下的樣子！」金在中和金俊秀2003年以東方神起成員身份出道，2010年從SM娛樂離開後，以JYJ名義重新開始活動。之後兩人分別於2015年與2017年入伍，因服役時間錯開，加上JYJ後期也無團體活動，使得他們已經近10年沒有一起合體開演唱會，只有偶爾會一起上節目。這場演唱會的曲目，大多是他們在東方神起時期的經典歌曲，包括韓文歌《MIROTIC》、《Rising Sun》、《Purple Line》和日文歌《為何我會喜歡上你？》、《Stand by U》、《Begin》、《Summer Dream》等等。兩人睽違多年再度完整演繹東方神起時期的歌曲，讓眾多老粉絲感動不已，幾乎從頭哭到尾。MAMAMOO成員輝人就在IG上曬出一系列演唱會照片和影片，除了與金在中、金俊秀的合照外，還記錄了她在演唱會上感動落淚的瞬間，頻頻拭淚的樣子引發粉絲共鳴，紛紛留言：「這就是在台下的我」、「這一刻等了10幾年」、「誰不會哭啊！」