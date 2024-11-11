日本超人氣音樂組合YOASOBI將在明年來台攻蛋，時間就定在2025年2月8日、2月9日，首波門票超過60萬名粉絲登記抽選，不過仍有許多粉絲哀嚎沒成為幸運兒，對此主辦方今（11）日稍早也公布了第2次、第3次抽選時程，時間將在11月13日、11月15日的中午12點整進行，繳費期限分別在11月14、11月16日兩天的晚間7點整截止。

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▲YOASOBI演唱會即將進行2次抽選。（圖／好玩專賣店 臉書）
▲YOASOBI演唱會即將進行2次抽選。（圖／好玩專賣店 臉書）
好玩專賣店粉專公告：

未中選的歌迷請留意 !

YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI

演出門票首次抽選未付款和退票之票券，經系統清票後目前將再次進行抽選

相關日程和注意事項請見以下：

二次抽選

結果通知：11月13日（三）12：00 ~ 15：00 陸續發送 Email、簡訊通知

繳費期限：11月14日（四）9：00 止

三次抽選（如第二抽選即完售將不實施）

結果公布：11月15日（五）12：00 ~ 15：00 起陸續發送 Email、簡訊通知

繳費期限：11月16日（六）19：00止

注意事項：

本次抽選將以先前的登記記錄抽選，無須重新登記，也無法重選票區或中途登記。

二次、三次抽選中選者將由售票系統自動通知，請中選者於期限內繳費，逾期未付款者將視為放棄資格。

視系統清票狀況，將會有提前抽選完畢之可能，全數 Email、簡訊結果通知發送完畢後將會在好玩FB、IG 公告。

YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI

演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場 / 19：00 開演

　　　　　2025年2月9日（日）17：30 入場 / 19：00 開演

演出地點：台北小巨蛋 Taipei Arena

票價：VIP 票區 NT$ 5,280 元

　　　一般票區 NT$ 4,880 / 4,280 / 3,880 / 2,880 / 800 元

售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統

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