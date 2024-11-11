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▲YOASOBI演唱會即將進行2次抽選。（圖／好玩專賣店 臉書）

日本超人氣音樂組合YOASOBI將在明年來台攻蛋，時間就定在2025年2月8日、2月9日，首波門票超過60萬名粉絲登記抽選，不過仍有許多粉絲哀嚎沒成為幸運兒，對此主辦方今（11）日稍早也公布了第2次、第3次抽選時程，時間將在11月13日、11月15日的中午12點整進行，繳費期限分別在11月14、11月16日兩天的晚間7點整截止。未中選的歌迷請留意 !YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI演出門票首次抽選未付款和退票之票券，經系統清票後目前將再次進行抽選結果通知：11月13日（三）12：00 ~ 15：00 陸續發送 Email、簡訊通知繳費期限：11月14日（四）9：00 止結果公布：11月15日（五）12：00 ~ 15：00 起陸續發送 Email、簡訊通知繳費期限：11月16日（六）19：00止本次抽選將以先前的登記記錄抽選，無須重新登記，也無法重選票區或中途登記。二次、三次抽選中選者將由售票系統自動通知，請中選者於期限內繳費，逾期未付款者將視為放棄資格。視系統清票狀況，將會有提前抽選完畢之可能，全數 Email、簡訊結果通知發送完畢後將會在好玩FB、IG 公告。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場 / 19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場 / 19：00 開演演出地點：台北小巨蛋 Taipei Arena票價：VIP 票區 NT$ 5,280 元一般票區 NT$ 4,880 / 4,280 / 3,880 / 2,880 / 800 元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統