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美國聯準會（Fed）上週五公布議息結果，宣布調降利率25個基點，符合市場預期，美股受此消息以及川普重返白宮影響，週一（11）道瓊工業指數上漲近450點，約為1.02%，本週市場重點關注美國通膨與零售數據。美股早盤華爾街持續消化川普重返白宮與Fed降息前景對市場的影響，至截稿時間，道瓊工業指數報44376點，上漲387點或0.88%；標普500指數報6011點，上漲15點或0.25%；納斯達克指數報19338點，上漲51點或0.28%。受到美選結果激勵，特斯拉盤前上漲近7%，市值重新回升至1兆美元以上，分析預估其股價在未來一年內可能再增長20%以上，比特幣價格更突破8.2萬美元，加密貨幣相關股價也有所上揚。市場本週也關注川普本周縮小財政部長候選人的名單。據悉，基金經理Scott Bessent在上周五與川普會面，但並非進行職位面試，週三（13）公布的美國通膨數據也備受關注，該數據或為聯準會未來利率決策提供指引。