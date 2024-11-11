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▲台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，今台南地檢署4日正式發出通緝。（圖／翻攝畫面）

▲黃揚明Po出陳啟昱各個時期的照片。（圖／翻攝黃揚明臉書）

▲黃揚明Po出陳啟昱各個時期的照片。（圖／翻攝黃揚明臉書）

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，疑掏空台鹽11億元後失聯神隱，台南地院1日召開羈押庭，因無故未到案發出拘票，4日依法發布通緝，並於今日刊登上刑事局重要緊急查緝專案網頁上。不過，照片卻看起來太過年輕，不但是頭髮烏黑、皮膚緊緻，甚至彷彿像是開過美顏濾鏡，引起資深媒體人黃揚明開酸：「這是在搞笑嗎？」警政署重要緊急查緝專案中，說明陳啓昱因涉及違反證券交易法等案有逃亡之虞，可能出入藏匿處所為南部地區，並描述其特徵為寬臉、略胖、戴眼鏡，呼籲民眾若有發現陳啓昱行蹤，可聯繫02-27672830報案。只是這張照片，頭髮烏黑、皮膚緊緻，甚至臉上絲毫不見歲月輪廓，彷彿是開了美顏濾鏡般，與近期被拍到的模樣相差甚遠。照片PO出後，引起網友熱議，就連黃揚明也忍不住發文：「結果正式查緝專刊使用的陳啓昱照片，應該是至少20年前的模樣。這是在搞笑嗎？」黃揚明也Po出陳啟昱各個時期的照片，從2008年1月參選立委的選舉公報照、立法院官網照、高雄市議會官網照、台鹽董事長任內照對比，由此可推測該照距今至少10年以上，引起網友熱議，紛紛直呼：「差太多了吧」、「這樣才抓不到啦！」、「乾脆用他國中畢冊的照片算了」、「明顯包庇」。