年僅26歲的MLB球星Juan Soto能否締造簽約金新紀錄？成為休季期間最夯得話題。這位天才外野手在2022年曾拒絕了華盛頓國民隊開出的4.4億美元（約142億台幣）的天價合約，當時成為全聯盟的一大話題，如今打出身價後，身價勢必再漲。我預測，Soto將打破大谷翔平的天價合約。
根據市場預估，Soto的身價可能達到14年5.14億美元，年均薪酬近3670萬美元，若達成此一合約，將刷新MLB史上最高薪紀錄。
巔峰之年 Soto要即時領薪
Soto與大谷翔平的合約結構不同，Soto預計追求一份無遞延付款的全額支付合約。大谷翔平的大額合約雖高達7億美元，但因其付款結構特殊，實際價值有所遞減。
然而，Soto明確表達希望在巔峰期即時領薪，並以此實現自我價值。以26歲的年齡，他有望為簽約球隊帶來7至8年穩定產出，並持續貢獻直至職業生涯後期。
數據與成就奠定價值
2024年賽季，Soto交出打擊率.288、上壘率.419、長打率.569的亮眼成績單，並擊出41支全壘打、109分打點、7次盜壘，單季 bWAR（勝利貢獻值）達7.9，顯示出其頂級球員實力。Soto至今已四次入選全明星賽、四度贏得銀棒獎，並兩次入選全 MLB 第一隊，是當今棒壇最頂尖的打者之一。
紐約成為最強勁的競爭者?
目前Soto的潛在下家包括紐約洋基隊和跨城競爭對手大都會隊。兩支球隊均具備財力，並對Soto這樣的頂級球員充滿渴望。然而Soto在接受媒體訪問時表示，他的選擇將基於全面考量，「每支球隊都有機會。我不會說誰有優勢，最終我們會評估每隊的條件以及他們的誠意。」
MLB進入頂薪時代?
為何Soto有機會創下MLB新高的天價合約？我認為，Aaron Judge的3.6億美元合約在當時已成為一大亮點，而大谷翔平的7億美元合約則進一步提升了頂薪球員的市場標準。但Soto比這兩位球星更年輕，19歲即登上MLB 舞台，現年26歲正值巔峰期。預計每年高達4000萬美元的年薪，Soto的新合約將再度改寫棒球薪資史，揭開MLB頂薪球員合約的新篇章。
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巔峰之年 Soto要即時領薪
Soto與大谷翔平的合約結構不同，Soto預計追求一份無遞延付款的全額支付合約。大谷翔平的大額合約雖高達7億美元，但因其付款結構特殊，實際價值有所遞減。
然而，Soto明確表達希望在巔峰期即時領薪，並以此實現自我價值。以26歲的年齡，他有望為簽約球隊帶來7至8年穩定產出，並持續貢獻直至職業生涯後期。
數據與成就奠定價值
2024年賽季，Soto交出打擊率.288、上壘率.419、長打率.569的亮眼成績單，並擊出41支全壘打、109分打點、7次盜壘，單季 bWAR（勝利貢獻值）達7.9，顯示出其頂級球員實力。Soto至今已四次入選全明星賽、四度贏得銀棒獎，並兩次入選全 MLB 第一隊，是當今棒壇最頂尖的打者之一。
紐約成為最強勁的競爭者?
目前Soto的潛在下家包括紐約洋基隊和跨城競爭對手大都會隊。兩支球隊均具備財力，並對Soto這樣的頂級球員充滿渴望。然而Soto在接受媒體訪問時表示，他的選擇將基於全面考量，「每支球隊都有機會。我不會說誰有優勢，最終我們會評估每隊的條件以及他們的誠意。」
MLB進入頂薪時代?
為何Soto有機會創下MLB新高的天價合約？我認為，Aaron Judge的3.6億美元合約在當時已成為一大亮點，而大谷翔平的7億美元合約則進一步提升了頂薪球員的市場標準。但Soto比這兩位球星更年輕，19歲即登上MLB 舞台，現年26歲正值巔峰期。預計每年高達4000萬美元的年薪，Soto的新合約將再度改寫棒球薪資史，揭開MLB頂薪球員合約的新篇章。