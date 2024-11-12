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▲紐約洋基隊明星外野手Juan Soto被認為是今年休賽期自由球員市場上最大咖的球星，據報導已有7支以上的對他展開追求，合約總價甚至上看7億美元。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平率隊殺進世界大賽，力拚生涯首枚冠軍戒，年初簽下的10年7億美元天價合約如今看來十分值得。（圖／美聯社／達志影像）

▲《紐約郵報》記者Jon Heyman報導指出，有多達11支球隊對即將恢復自由身的紐約洋基強打Juan Soto感興趣，或許明年將有機會簽下超越大谷翔平級別的超級合約。（圖／美聯社／達志影像）

年僅26歲的MLB球星Juan Soto能否締造簽約金新紀錄？成為休季期間最夯得話題。根據市場預估，Soto的身價可能達到14年5.14億美元，年均薪酬近3670萬美元，若達成此一合約，將刷新MLB史上最高薪紀錄。Soto與大谷翔平的合約結構不同，Soto預計追求一份無遞延付款的全額支付合約。然而，Soto明確表達希望在巔峰期即時領薪，並以此實現自我價值。以26歲的年齡，他有望為簽約球隊帶來7至8年穩定產出，並持續貢獻直至職業生涯後期。2024年賽季，Soto交出打擊率.288、上壘率.419、長打率.569的亮眼成績單，並擊出41支全壘打、109分打點、7次盜壘，單季 bWAR（勝利貢獻值）達7.9，顯示出其頂級球員實力。Soto至今已四次入選全明星賽、四度贏得銀棒獎，並兩次入選全 MLB 第一隊，是當今棒壇最頂尖的打者之一。目前Soto的潛在下家包括紐約洋基隊和跨城競爭對手大都會隊。兩支球隊均具備財力，並對Soto這樣的頂級球員充滿渴望。然而Soto在接受媒體訪問時表示，他的選擇將基於全面考量，「每支球隊都有機會。我不會說誰有優勢，最終我們會評估每隊的條件以及他們的誠意。」為何Soto有機會創下MLB新高的天價合約？預計每年高達4000萬美元的年薪，Soto的新合約將再度改寫棒球薪資史，揭開MLB頂薪球員合約的新篇章。