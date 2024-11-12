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第16屆重光盃全國少棒錦標賽進行最後一天的分組預賽，斗南不只是重光盃的「新同學」，這批球員也是第一次外出比賽。斗南今天對上強權台北市東園國小，前3局就被灌進9分，幸好3局下討回2分，一路周旋到5局才被「扣倒」。事實上他們本屆首戰6：7惜敗台南市安慶國小，次役5：8不敵新竹市西門國小，距離首勝都只差一點點。過去在雲林縣褒忠國小任教的李新國經驗豐富，來到斗南是全新開始，也是嚴峻考驗，「斗南歷史很悠久，不過家長比較重視課業，這批孩子應該不靠棒球升學，我就盡量帶他們滿足國小的棒球回憶。」第一次參加需要過夜的比賽，孫承蔚的父親也陪在身邊，前一天還帶他去桃園看世界棒球12強的熱身賽，不過為了早起提前離場，錯過曾頌恩跟林家正的兩發全壘打，「我們晚上9點多就要睡了，沒看到沒關係，中華隊贏球就好。」預賽結束後，其他晉級隊伍包括台中市的大仁國小、忠孝國小，高雄市的壽天國小、中平國小，台南市的安慶國小、崇學國小，台東市卑南國小、南投縣新街國小、宜蘭縣三星國小、台北市社子國小、桃園市仁善國小、嘉義縣同仁國小。