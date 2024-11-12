第16屆重光盃全國少棒錦標賽進行最後一天的分組預賽，首度參賽的雲林縣斗南國小以3連敗結束台北行，不過仍是難得體驗，且賽會傳統「賽外活動日」帶球員到台北市立兒童新樂園，讓大家在比賽之餘享受童年時光。
斗南不只是重光盃的「新同學」，這批球員也是第一次外出比賽。總教練李新國笑說小朋友是既興奮又緊張，「我們算是社團性質的體育班，而且大多是四、五年級，就當是來學經驗的，今天能撐到5局我已經很滿意了。」
斗南今天對上強權台北市東園國小，前3局就被灌進9分，幸好3局下討回2分，一路周旋到5局才被「扣倒」。事實上他們本屆首戰6：7惜敗台南市安慶國小，次役5：8不敵新竹市西門國小，距離首勝都只差一點點。
過去在雲林縣褒忠國小任教的李新國經驗豐富，來到斗南是全新開始，也是嚴峻考驗，「斗南歷史很悠久，不過家長比較重視課業，這批孩子應該不靠棒球升學，我就盡量帶他們滿足國小的棒球回憶。」
斗南先發投手孫承蔚是五年級側投，雖然丟了9分、8分自責，自始至終都努力解決每一位打者，包括一次精彩撈下強襲球刺殺，「第一次在這麼大的比賽丟球，滿緊張的。」
第一次參加需要過夜的比賽，孫承蔚的父親也陪在身邊，前一天還帶他去桃園看世界棒球12強的熱身賽，不過為了早起提前離場，錯過曾頌恩跟林家正的兩發全壘打，「我們晚上9點多就要睡了，沒看到沒關係，中華隊贏球就好。」
預賽結束後，共16支晉級球隊進行抽籤，挑戰賽會首度三連霸的桃園市龜山國小十六強就得遇到同城勁敵桃園市中平國小，東園國小與福林國小也得上演「首都內戰」，戲劇性十足。
其他晉級隊伍包括台中市的大仁國小、忠孝國小，高雄市的壽天國小、中平國小，台南市的安慶國小、崇學國小，台東市卑南國小、南投縣新街國小、宜蘭縣三星國小、台北市社子國小、桃園市仁善國小、嘉義縣同仁國小。
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斗南今天對上強權台北市東園國小，前3局就被灌進9分，幸好3局下討回2分，一路周旋到5局才被「扣倒」。事實上他們本屆首戰6：7惜敗台南市安慶國小，次役5：8不敵新竹市西門國小，距離首勝都只差一點點。
過去在雲林縣褒忠國小任教的李新國經驗豐富，來到斗南是全新開始，也是嚴峻考驗，「斗南歷史很悠久，不過家長比較重視課業，這批孩子應該不靠棒球升學，我就盡量帶他們滿足國小的棒球回憶。」
斗南先發投手孫承蔚是五年級側投，雖然丟了9分、8分自責，自始至終都努力解決每一位打者，包括一次精彩撈下強襲球刺殺，「第一次在這麼大的比賽丟球，滿緊張的。」
第一次參加需要過夜的比賽，孫承蔚的父親也陪在身邊，前一天還帶他去桃園看世界棒球12強的熱身賽，不過為了早起提前離場，錯過曾頌恩跟林家正的兩發全壘打，「我們晚上9點多就要睡了，沒看到沒關係，中華隊贏球就好。」
預賽結束後，共16支晉級球隊進行抽籤，挑戰賽會首度三連霸的桃園市龜山國小十六強就得遇到同城勁敵桃園市中平國小，東園國小與福林國小也得上演「首都內戰」，戲劇性十足。
其他晉級隊伍包括台中市的大仁國小、忠孝國小，高雄市的壽天國小、中平國小，台南市的安慶國小、崇學國小，台東市卑南國小、南投縣新街國小、宜蘭縣三星國小、台北市社子國小、桃園市仁善國小、嘉義縣同仁國小。