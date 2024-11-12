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U19籃球聯盟在台北市北安國中進行例行賽，U19籃球聯盟已邁入第5季，總參賽球隊多達84支，當中51隊是俱樂部性質球隊，其他為學校校隊，讓俱樂部球隊可以跟訓練有素的校隊討教，也提供校隊與不同對手比賽的經驗。引爆教練李秉宏就表示，身為國內相對完整的籃球訓練團隊，引爆不僅師資豪華，例如前國手許皓程、HBL教練廖覎鋕等，分齡也很完整，從8歲（U8）開始就有完整訓練體制，今天這批小球員就是從小一起玩的好夥伴。萬綠叢中一點紅的「Ava」謝珊珊今天表現出色，罰球準確，懂得分享球權，防守也非常積極，一度撲搶倒地，她賽後表示摔下來有點痛，但不影響比賽，「在聯賽可以跟隊友一起進步，學習如何彼此合作。」目前就讀五年級的謝珊珊從小就很有運動細胞，一開始愛踢足球，後來跟朋友一起打籃球，在母校已經打到校隊，「兩邊的規則不太一樣，要稍微適應一下，雖然訓練、比賽很忙，但我真的很喜歡打籃球，所以一點都不會累。」謝珊珊在引爆並不寂寞，她有個同校隊友何浩文，身披30號戰袍，髮型、球風都像極了NBA金州勇士球星Stephen Curry，「我的偶像就是Curry，他投籃很準，運球很厲害。」何浩文的家長過去也有籃球背景，耳濡目染下，4歲起籃球就成為他的最愛，甚至曾有暑假到美國「移地訓練」，跟當地小孩較勁，「我們去一個月，那邊的強度很高，打起來跟台灣很不一樣。」最後一場壓軸戲，是U15第1組的國中籃球聯賽（JHBL）傳統名校台北市大安國中對決錦和國中，大安幾乎落後整個上半場，直到第三節採取壓迫防守，頻頻製造對手失誤，才順利翻盤。「我們大隊（主力）還有其他比賽，就讓七、八年級的來吸收經驗，整體表現並不是很好，我們只是贏在下半場的變陣，回去還要再加強。」教練陳俊中說。陳俊中笑說，前役對龍門國中就是輸在不適應對方變陣，沒想到「風水輪流轉」，換成他們給對手「上課」，他表示：「往好處想，小朋友也算是學到一點經驗，未來在甲組的比賽，往往一個決定就會改變一切。」大安後衛林子耀今天最後一分鐘連得5分，包括一記將領先擴大至雙位數的三分彈，他賽後靦腆地說，「因為是大空檔，我就勇敢出手，反正沒進再守下來就好。」林子耀的英雄時刻，當中一位大功臣就是前鋒鄒秉育，他全場在中距離、禁區跟對手周旋，提供球隊逆轉的基礎，國小就已小有名氣的他當下目標就是升上大隊，跟學長們一起打天下。「剛升上國中的時候有點撞牆期，無論是觀念還是身材都有很大差距，自己要加強速度跟基本動作，不能讓好不容易到手的機會溜走。」事實上，鄒秉育國中因父親反對，差點沒辦法延續籃球路，「隊友的家長一直跟我爸勸說，勸了大概一個月吧，他才點頭答應，當下真的很開心。」落敗的錦和國中主力也另有賽事，而且要開始準備JHBL賽季，助理教練曾觀特別感謝學校給他們這個機會，「小朋友練習很辛苦，但總是有一些人沒辦法比賽，這樣固定的比賽可以增加大家經驗，跟很多一流球隊交流，激發他們的勝負欲。」