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▲《不可能的任務：最終清算》湯姆克魯斯動作戲上天下海，卯足全力，在飛機上的打鬥絕對少不了。（圖／摘自YouTube)

▲《不可能的任務》小組成員又有變化，讓網友懷疑又有元老要陣亡。（圖／摘自YouTube)

湯姆克魯斯招牌代表系列《不可能的任務》最新續集《不可能的任務：最終清算》首支預告登場，只見上集一開始的潛艇沈船事件成為本集中的重要主線，湯姆克魯斯扮演的伊森韓特上天下海為了挽救毀滅世界的大危機，不但跑步追飛機，還在深海之中只穿著黑色小褲褲展露身材，與惡棍搏命廝殺，也是本系列相當大的尺度。至於預告裡面明顯流露出首集就出場的元老文雷姆斯角色可能「退場」的暗示，明年5月23日上映後就知道答案。《不可能的任務：最終清算》和上一集《不可能的任務：致命清算》本是一個大故事拆成上下兩部，讓湯姆克魯斯從新冠肺炎疫情剛開始在全球蔓延就開始拍攝，一直到疫情落幕後的今年10月才告殺青，去年《不可能的任務：致命清算》上映前備受矚目，上片後卻意外的賣座不如預期，又因為IMAX被《奧本海默》，票房大打折扣。明年夏天才要登場的《不可能的任務：最終清算》，湯姆克魯斯更加賣命，動作場面不斷，陸海空的搏鬥都有，還有重要成員生死之謎，加上個人還展露精壯身材，各種噱頭一應俱全，看得出他誓將票房王冠重新奪回的雄心，也讓觀眾從現在就開始期待。至於《不可能的任務》系列美女牌，上一集瑞典冰山美人蕾貝卡佛格森正式退場，《不可能的任務：最終清算》預告中只見上次還是敵方殺手、由漫威「螳螂女」龐克萊門捷夫扮演的致命美人，這一次已經和伊森的小組併肩作戰，再加上海利艾特沃扮演的女神偷葛蕾絲，小組成員有番大變化。不過最引起注目的是黑人成員的位子已經不在是由文雷姆斯扮演的元老路瑟，預告裡路瑟還說道：「一直以來你所做的決定都是對的，我沒有任何遺憾。」讓網友高度懷疑是此角「領便當」的徵兆，預告片也留下了這個關子，要讓觀眾明年自己花錢買票上戲院找結果。