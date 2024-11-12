我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳君如自認和在《我談的那場戀愛》扮演的醫生，性格完全不同，本身是藏不住情緒、很容易表現出來的人。（圖／甲上娛樂提供）

▲張天賦在《我談的那場戀愛》角色剛開始比較頹廢、不會打扮，造型也不帥。（圖／甲上娛樂提供）

曾以《金雞》登上金馬影后寶座的吳君如，睽違21年再以新片《我談的那場戀愛》爭取第2座金馬影后榮銜，還讓她榮獲「夏威夷國際電影節」焦點香港影人獎、「倫敦東亞電影節」榮譽獎，片子本身也奪下最佳影片大獎。赴倫敦代表領獎的她喜上眉梢，高舉獎座開心說道：「我們贏了10部電影！好興奮呀！」吳君如感性表示這都歸功於遇到好劇本、好電影，讓她不僅是雙喜臨門，簡直是她的「三喜臨門幸運年」！片中和她大談另類網戀的對象，由她欽點的樂壇鮮肉偶像張天賦扮演，表現亦受到好評。《我談的那場戀愛》以「網戀詐騙」為題材引發話題，成功締造香港近8000萬台幣票房佳績，並創下「連續50天單日票房排行TOP5」長紅紀錄！吳君如顛覆過往搞笑形象展現內斂演技，飾演習慣隱藏情緒、遺忘曾與老公有過美好戀愛回憶的失婚熟女醫生，她表示通常演員接戲第一件事就是看劇本的好壞，「我覺得劇本非常好，看完劇本後如果還是給我演的話不得了，但是找我演這個角色是一個新嘗試，因為跟我本人性格剛好相反，我不會隱藏情緒，我一來就會爆！」這點相當考驗導演何妙祺的功力，以本片入圍金馬獎最佳新導演的何妙祺表示，吳君如相當尊重新導演，兩人會來回溝通討論角色要如何揣摩出戀愛前後的反差感，「我希望君如姐在表演上收一點，她演了很多版本給我挑，而且可以在沒有喜劇化處理的情況下做得很細膩。但當戲發展到女人投入戀愛心花怒放的狀態時，君如姐建議可以放大喜劇感做出對比，她掌握了很多細節，讓整部片很和諧，所以我們經常說喜劇是真的很難做，很謝謝君如姐，交給我這個新導演！」與吳君如在片中網戀的詐騙天才「少年」，由香港歌壇紅牌偶像張天賦扮演，是由吳君如慧眼欽點，向導演何妙祺推薦。擁有帥氣外表和實力唱功的他，已是香港歌壇人氣王，演出片中男主角為片子更增話題。談起張天賦，吳君如直誇說：「我覺得他很帥，這點很重要，因為大銀幕會更加放大。拍攝前我看過他的演唱會，是個唱歌富有感染力的人，我覺得他演戲一定演得好！」果不其然他在片中的表現被導演大讚很有「天賦」，更拋棄帥氣偶包素顏上陣，張天賦說：「當初我沒有料到拍攝要素顏，坦白說我沒有信心，無奈角色比較頹廢、不會打扮，幸好中間出現轉折讓我成功騙到錢，就變得比較帥了。」張天賦認為「少年」這角色跟他很相似，「他一開始很呆，後來找到一樣能夠證明自己的事。雖然故事是講詐騙，但是我的角度來看，網路聊天過程中某程度上給予了女人支持，騙子要錢，女人在麵包和愛情之間，她寧願選擇愛情，都是各取所需。」電影描述失婚的婦產科名醫余笑琴（吳君如 飾）在交友軟體邂逅外號「少年」的詐騙集團菜鳥李偉祖（張天賦 飾），少年假扮中年喪妻的法國石油工程師，在集團精心佈局下，與笑琴展開一場虛實交錯的機智浪漫騙局，兩個寂寞靈魂在相處過程中一點一滴地闖入彼此心中，究竟最終是一場情騙案還是談了一場戀愛？《我談的那場戀愛》11月29日將在全台上映，更多資訊可以在甲上娛樂官方粉絲專頁 https://www.facebook.com/applausemovietaiwan/ 查詢。