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美國股市11日延續上週美國大選後的強勁升勢，美股主要指數大多收漲，道瓊工業指數漲304點，首次收在44000點以上。而隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的密切關係持續受到討論，特斯拉股價週一收盤時又上漲了近 9%。綜合《CNBC》等外媒報導，目前尚不清楚為川普競選活動花費至少上億美元的馬斯克，是否會在川普重返白宮後，獲得正式的政府頭銜，或者會否對川普執政的核心圈，起到政策影響的作用，但金融投資公司Wedbush的分析師認為，川普再度入主白宮，將改變未來幾年有關自動駕駛、人工智慧（AI）的遊戲規則。11日收盤，美股道瓊指數上漲304.14點，或0.69%，收44293.13點；那斯達克指數上漲11.99點，或0.06%，收19298.76點；標普500指數上漲5.81點，或0.1%，收6001.35點；費城半導體指數下跌134.13點，或2.54%，收5156.39點。焦點個股方面，週一特斯拉股價收漲8.96%，是當天科技股中較例外的狀況，蘋果公司股價下滑1.2%。微軟和亞馬遜各下跌約1%。報導指出，市場情緒受到川普將降低企業稅、放鬆監管，以及聯準會（Fed）後續降息舉措等因素提振。另一方面，由於川普政府被認為對加密貨幣相對友好，比特幣價格再創新高，突破8萬8000美元，甚至有分析師表示，比特幣有望在今年年底達到10萬美元的里程碑。