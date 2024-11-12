我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統當選人川普（Donald Trump）新一波人事任命出爐，共和黨籍的聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）將出任美國駐聯合國（UN）大使一職，接替有35年職業外交官經驗的托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。有分析認為，日後美國對聯合國的態度，不排除會漸趨強硬。綜合外媒報導，40歲的斯特凡尼克被視為共和黨新星，2021年起出任眾議院共和黨黨團主席、軍事委員會和情報委員會成員，年紀輕輕就成為美國聯邦眾議院共和黨的第4號人物，是川普的堅定盟友，也是共和黨主要的政治捐款募集人。川普在聲明中，將她形容為一位極其堅強、堅韌和聰明的「美國優先」鬥士。斯特凡尼克則表示，她對川普的提名「深感榮幸」，期待後續獲得美國參議院投票、支持其任命。共和黨有望在本次大選後，於參眾兩院皆占多數。報導提到，自從哈馬斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列之後，斯特凡尼克已成為美國國會裡，最直言不諱的以色列支持者之一，經常批評聯合國，沒有在以色列對抗哈馬斯的戰爭中，提供足夠的支持。在上個月巴勒斯坦權力機構因加薩人權爭議、試圖將以色列驅逐出聯合國後，斯特凡尼克更聲稱，應該「徹底重新評估美國對聯合國的資助」。有分析指出，若斯特凡尼克出任美國駐聯合國大使，或許標誌著美國對聯合國將採取更強硬的立場。