天兔颱風今（12）日凌晨2時正式成形，也因為如此，造成史上首次11月有4颱共舞的情況，讓不少人感到非常傻眼，根據中央氣象署最新路徑圖顯示，天兔颱風預估週五會來到呂宋島北邊近海，後期的變數還非常多，可能會移動到台灣附近，還得持續觀察。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也整理出目前影響的四大重點，提供民眾快速掌握目前颱風動態。
天兔颱風凌晨2點生成了！11月上演「4颱共舞大場面」
中央氣象署在清晨4時35分時表示，原本位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，在今天凌晨2時發展為輕度颱風，是今年第25號颱風「天兔」，預測目前朝菲律賓東方海面移動，未來的動向還要持續觀察。
而查看氣象署的相關預報圖，可以發現整張圖上一共有四個颱風，包括銀杏、桔梗、天兔、萬宜，竟然在11月上演4颱共舞的大場面，值得慶幸的是，目前只有天兔對台灣有較高的影響機率，這麼離譜的場景也讓網紅「視網膜」半夜在Threads分享氣象署圖片表示：「排版時客戶希望塞進很多東西，但最後連自己做的圖都看不懂」。4個颱風同時在圖上實在令人難以相信這是真的！
天兔颱風路徑可能鬼轉北上！最新影響重點一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上表示「從系集圖機率分布可以看到，週四之後，路線看法分成北轉以及西行兩派，勢力也非常相當，接近五五波，但實際的路徑還是要再看個一天多才能定案，走西南當然恭喜大家平安下莊，但就算北轉也不見得世界末日。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到「天兔颱風這樣的路徑會先吃到菲律賓陸地一發討伐棒，再進到環境不佳的巴士海峽，就可能讓颱風強度一路消風，飛速減弱，直到冷空氣殺死了一切，準天兔預期會是小型颱風，除非離颱風核心很近，否則風雨感受有限，所謂共伴效應也很有限，如果減弱夠快的話，影響可能更小。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，目前天兔颱風的四大重點，第一，天兔接近之前就是大家熟知的東北季風天氣；第二，天兔颱風週五至週六最靠近台灣；第三，北北基、東部、恆春保底都會有雨勢；第四，其他地方影響再說，還是要看颱風路徑離台灣多近。民眾若週末有安排活動，本週一定要隨時注意天兔颱風最新動態！
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中央氣象署在清晨4時35分時表示，原本位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，在今天凌晨2時發展為輕度颱風，是今年第25號颱風「天兔」，預測目前朝菲律賓東方海面移動，未來的動向還要持續觀察。
而查看氣象署的相關預報圖，可以發現整張圖上一共有四個颱風，包括銀杏、桔梗、天兔、萬宜，竟然在11月上演4颱共舞的大場面，值得慶幸的是，目前只有天兔對台灣有較高的影響機率，這麼離譜的場景也讓網紅「視網膜」半夜在Threads分享氣象署圖片表示：「排版時客戶希望塞進很多東西，但最後連自己做的圖都看不懂」。4個颱風同時在圖上實在令人難以相信這是真的！
天兔颱風路徑可能鬼轉北上！最新影響重點一次看
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上表示「從系集圖機率分布可以看到，週四之後，路線看法分成北轉以及西行兩派，勢力也非常相當，接近五五波，但實際的路徑還是要再看個一天多才能定案，走西南當然恭喜大家平安下莊，但就算北轉也不見得世界末日。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到「天兔颱風這樣的路徑會先吃到菲律賓陸地一發討伐棒，再進到環境不佳的巴士海峽，就可能讓颱風強度一路消風，飛速減弱，直到冷空氣殺死了一切，準天兔預期會是小型颱風，除非離颱風核心很近，否則風雨感受有限，所謂共伴效應也很有限，如果減弱夠快的話，影響可能更小。」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，目前天兔颱風的四大重點，第一，天兔接近之前就是大家熟知的東北季風天氣；第二，天兔颱風週五至週六最靠近台灣；第三，北北基、東部、恆春保底都會有雨勢；第四，其他地方影響再說，還是要看颱風路徑離台灣多近。民眾若週末有安排活動，本週一定要隨時注意天兔颱風最新動態！