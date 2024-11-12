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日本昨（11日）召開特別國會，進行總理大臣（首相）指名選舉，在經過2輪決選投票後，自民黨總裁石破茂以221票擊敗最大在野黨立憲民主黨總裁野田佳彥，確定連任首相。不過石破茂在投票過程中，被拍到疑似打瞌睡的畫面，在網路上引發熱議，不少人紛紛關心他的健康狀況，但也有在野黨議員、反對人士嘲諷道「這個當眾睡著的男人是日本首相」。綜合日媒報導，石破茂在當天第一輪投票時，被拍到疑似打瞌睡，身旁的內閣官房長官林芳正似乎在猶豫，是否應該把他叫醒。這一幕隨即在網上瘋傳，「石破打瞌睡」一度成為熱搜關鍵字。報導指出，雖然石破茂瞌睡狀態僅維持大概1分鐘左右，但自民黨近來給民眾觀感不佳、民調表現低落，有部分民眾因此對他領導國家、處理經濟、政治獻金醜聞的信心再打折扣。對此，日本內閣官房長官林芳正在當晚的記者會上解釋稱，石破茂近日有在服用感冒藥：「據我了解，除了感冒之外，他的健康沒有任何問題。」