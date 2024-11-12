史無前例11月4颱共舞！天兔颱風今（12）日凌晨2時正式生成，目前還距離台灣非常遙遠，不過稍早各國預測路徑出爐，目前都是走到巴士海峽一帶之後往北轉，屆時可能會影響台灣，但還是要在持續觀察，畢竟秋颱路徑詭異多變。而也因為天兔颱風的形成，史無前例的在11月有4颱共舞的情況發生，中央氣象署發出的預報圖整個都快被塞滿版，真的是破紀錄的一個離奇秋天。
天兔颱風各國路徑出爐「幾乎一致北轉」！影響還得看後續發展
根據各國預測路徑顯示，天兔颱風將會在移動到巴士海峽一帶之後開始北轉，而中央氣象署的位置比其他國更加稍微往左偏一些，看起來中心是有登陸南台灣的機會，但整體趨勢各國都是預測天兔颱風會北轉，但因為秋颱路徑詭譎，因此還是要持續觀察，目前都只是根據現有資料進行預報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上表示「天兔颱風如果按照目前路徑，就算北轉也會先吃天兔颱風這樣的路徑會先吃到菲律賓陸地一發討伐棒，再進到環境不佳的巴士海峽，就可能讓颱風強度一路消風，飛速減弱，直到冷空氣殺死了一切，準天兔預期會是小型颱風，除非離颱風核心很近，否則風雨感受有限，但風雨大小還是得看後續路徑決定。」
史上首次11月4颱共舞！氣象署預報圖真的好擠
而在天兔颱風形成之後，西北太平洋迎來歷史上首次「11月四颱共舞」的奇特情況，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，4颱共舞在夏天都很罕見了，何況是在11月，真的是見證歷史，天兔颱風最快週五就會逼近巴士海峽，北部、東部、恆春天氣率先會變差；中部、南部要看颱風路徑而定，民眾還是要多留意後續動態。
另外一氣象粉專「用事實說颱風」也提到，TD29已於今日凌晨2時正式升格為天兔颱風，也代表11月史上首次四颱並存的紀錄正式達成，包括銀杏颱風、桔梗颱風、天兔颱風、萬宜颱風，不過這個紀錄不會維持太久，因為銀杏颱風大約6至12小時內就會減弱為熱低壓，週三後要密切觀察天兔動態。
而不少人也好奇到中央氣象署官網看颱風消息時也發現，預報圖上四個颱風在上面密密麻麻，整個擠到連路徑都快看不清楚，不少民眾都驚呼表示：「我真的沒想過11月會有四個颱風的部分.....」、「真的很嚇到這個颱風數量，希望不要再來了」、「根本沒想過都11月中了還有颱風要來，心好累」、「預報圖都快擠爆了.....這氣候異常的有點誇張耶！」只能說，不管幾月、幾個颱風，大家一定要記得隨時關注最新颱風動向！
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據各國預測路徑顯示，天兔颱風將會在移動到巴士海峽一帶之後開始北轉，而中央氣象署的位置比其他國更加稍微往左偏一些，看起來中心是有登陸南台灣的機會，但整體趨勢各國都是預測天兔颱風會北轉，但因為秋颱路徑詭譎，因此還是要持續觀察，目前都只是根據現有資料進行預報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書上表示「天兔颱風如果按照目前路徑，就算北轉也會先吃天兔颱風這樣的路徑會先吃到菲律賓陸地一發討伐棒，再進到環境不佳的巴士海峽，就可能讓颱風強度一路消風，飛速減弱，直到冷空氣殺死了一切，準天兔預期會是小型颱風，除非離颱風核心很近，否則風雨感受有限，但風雨大小還是得看後續路徑決定。」
史上首次11月4颱共舞！氣象署預報圖真的好擠
而在天兔颱風形成之後，西北太平洋迎來歷史上首次「11月四颱共舞」的奇特情況，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，4颱共舞在夏天都很罕見了，何況是在11月，真的是見證歷史，天兔颱風最快週五就會逼近巴士海峽，北部、東部、恆春天氣率先會變差；中部、南部要看颱風路徑而定，民眾還是要多留意後續動態。
另外一氣象粉專「用事實說颱風」也提到，TD29已於今日凌晨2時正式升格為天兔颱風，也代表11月史上首次四颱並存的紀錄正式達成，包括銀杏颱風、桔梗颱風、天兔颱風、萬宜颱風，不過這個紀錄不會維持太久，因為銀杏颱風大約6至12小時內就會減弱為熱低壓，週三後要密切觀察天兔動態。
而不少人也好奇到中央氣象署官網看颱風消息時也發現，預報圖上四個颱風在上面密密麻麻，整個擠到連路徑都快看不清楚，不少民眾都驚呼表示：「我真的沒想過11月會有四個颱風的部分.....」、「真的很嚇到這個颱風數量，希望不要再來了」、「根本沒想過都11月中了還有颱風要來，心好累」、「預報圖都快擠爆了.....這氣候異常的有點誇張耶！」只能說，不管幾月、幾個颱風，大家一定要記得隨時關注最新颱風動向！