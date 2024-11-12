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▲曾莞婷飾演的「潘茵茵」是一名不服老的美魔女女星。（圖／曾莞婷臉書）

▲曾莞婷說自己入戲頗深，拍完一度走不出來，有想息影的念頭。（圖／曾莞婷Threads）

▲曾莞婷（左）在《影后》中的精采表現讓人印象深刻，她拍完最後一幕哭戲甚至抱著導演嚴藝文（右）痛哭。（圖／曾莞婷臉書）

由嚴藝文執導的Netflix台灣原創影集《影后》播出後收穫熱烈反響，劇中真實刻劃的角色深入人心。飾演美魔女演員潘茵茵的曾莞婷精彩表現令觀眾印象深刻，但她昨（11）日發文透露，這個角色其實原本並不屬意她，因為太多人避諱最後才由她飾演；但曾莞婷認為，自己和潘茵茵其實很像，很能共情這個角色，演完一度走不出來，笑說：「要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了」。曾莞婷昨日發文，感慨的說：「其實潘茵茵一開始不是屬意我，因為太多人避諱這個角色，但我看到了她的內心世界，我是心疼她的」，她認為潘茵茵也許是自己內心的投射，她為了她最熱愛的舞台全心全意的投入，為了她想要的角色最後放下所有的堅持，最後她的世界只剩下她自己。曾莞婷說自己演完《影后》一度走不出來，覺得有點心累，不知道自己的堅持可以換來什麼，一度什麼都不想做，她更大膽直言：「要不是前一年就答應的工作緊接而來，我可能就要息影了，但這也是我跟茵茵最像的一部分，一直喊著要退休，但最離不開的也是自己」。曾莞婷認為，也許會有些觀眾覺得她戲份不多，但每一場戲她都用盡生命在演，「每天的戲份在我睡前腦海裡至少轉10遍，哪裡做得不好、哪裡可以更好？因為在乎，所以更真實。這就是我要獻給你們也獻給自己的影后」。曾莞婷的貼文曝光後獲得3.4萬人按讚，大家看見她的努力，紛紛留言，「妳演技好到我覺得鼻子是假的了」、「演得好棒，你在戲裡哭，我在螢幕前也跟著哭了」、「您真的完美詮釋了女神」、「你真的把一個傲嬌的尷尬期女演員詮釋的很棒，本來完全不是你的粉絲，上一次看到你的照片是在寵物濕紙巾包裝上，因為這部戲才發現，原來你有一本正經搞笑的專長」、「感謝這個角色，讓我認識這麼好的演員」。