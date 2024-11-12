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中國廣東省的珠海體育中心，11日晚間傳出越野車闖入、衝撞路人的驚悚事故，截至發稿時間為止，傷亡仍不明。網上流傳現場的慘況畫面，可以看見多人倒地不起，呼喊「救命」的聲音四起。綜合中媒報導，11日晚間將近8點，珠海市公安局香洲分局接獲通報，說有車輛在珠海市香洲區體育中心撞倒多名路人。事發後大量傷者被送往醫院救治，肇事的62歲男司機已被逮捕。有目擊者透露，當時肇事車輛是直接衝向散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」甚至有拍攝現場影片的人士聲稱，肇事駕駛不只開車撞人，手上還持刀，遭警方當場控制。報導指出，事發的體育中心每晚都有不少民眾，前去散步、鍛煉身體，慘案發生後已暫時關閉。目前正在釐清男子犯案動機，不少民眾都憂心，這是否又是另一起報復社會的極端案例。