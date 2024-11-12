▲Yuma瞞著Ryu拍「什麼都不知道的老公」！私約Tommy喊：我是假老婆

百萬YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」由馬來西亞老公Ryu、日本老婆Yuma組成，近日兩人爆出雙雙劈腿的內幕，令粉絲震驚。Yuma的小王、日籍網紅Tommy承認插足朋友的婚姻，他與Yuma先前拍攝的幫Ryu做早餐影片也被挖出來放大檢視，當時影片封面還寫道：「做日式早餐驚喜，什麼都不知道的國民老公」，Yuma更脫口自己是「假老婆」，雖然都是玩笑話，但如今看起來不免令人鼻酸。
Yuma私約Tommy做飯！2年前就喊：我是假老婆
Ryu劈腿中國籍女畫家、Yuma劈腿兩人的共同朋友Tommy，此事曝光後讓百萬粉絲大嘆「形象破滅」，現在Tommy、Yuma已經雙雙出來道歉了，兩人之前拍攝的影片也被網友再度挖出，仔細放大檢視。有次Yuma邀請Tommy一起幫Ryu做早餐，看到Tommy彎著腰切菜，Yuma還關心的說：「你身高很高一直切菜，會不會脖子很累？」
當時Yuma甚至稱讚Tommy做飯看起來非常賢慧、專業，開玩笑對Ryu說：「你們兩個在一起如何？」Ryu還配合回應，用手比著Tommy說「這個才是老婆」，又比著Yuma說「今天是假的老婆」，讓眾人笑翻，Yuma也點頭笑說：「對，我是假的，你們（在）一起」。
如今這部3人影片讓粉絲再也看不下去，紛紛留言：「求Ryu編輯的時候心裡陰影面積，Tommy叫老公的時候看到Ryu的臉真的超好笑」、「竟然推薦這個給我啊… YouTube你好狠」、「演算法好狠」、「這個驚喜瞞了兩年，太勁爆了」、「太諷刺了，沒想到兩年後的今天，這3人會變成這樣的三角關係」、「那時候就出軌了吧」。
在一起超過10年！Ryu、Yuma婚後雙雙劈腿
其實不只Yuma對婚姻不忠，Ryu也和中國女畫家劈腿，他不否認對女方心動，女方也在貼文中提到她與Ryu的多次互動，暗示兩人之間的情感超越普通友誼，並表示她已知Ryu有伴侶，卻仍選擇與他交往。女畫家更站出來稱是Yuma先背叛婚姻，這點Yuma也道歉承認過，如今這段原先看似浪漫的愛情，已經變得殘破不堪，夫妻二人的頻道會怎麼處理，還沒人知道。不過Yuma道歉文曾提到，年底如果還是無法挽回Ryu的心，她會選擇退出，並給觀眾一個交代，這應該就是頻道未來的走向。
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Ryu劈腿中國籍女畫家、Yuma劈腿兩人的共同朋友Tommy，此事曝光後讓百萬粉絲大嘆「形象破滅」，現在Tommy、Yuma已經雙雙出來道歉了，兩人之前拍攝的影片也被網友再度挖出，仔細放大檢視。有次Yuma邀請Tommy一起幫Ryu做早餐，看到Tommy彎著腰切菜，Yuma還關心的說：「你身高很高一直切菜，會不會脖子很累？」
當時Yuma甚至稱讚Tommy做飯看起來非常賢慧、專業，開玩笑對Ryu說：「你們兩個在一起如何？」Ryu還配合回應，用手比著Tommy說「這個才是老婆」，又比著Yuma說「今天是假的老婆」，讓眾人笑翻，Yuma也點頭笑說：「對，我是假的，你們（在）一起」。
如今這部3人影片讓粉絲再也看不下去，紛紛留言：「求Ryu編輯的時候心裡陰影面積，Tommy叫老公的時候看到Ryu的臉真的超好笑」、「竟然推薦這個給我啊… YouTube你好狠」、「演算法好狠」、「這個驚喜瞞了兩年，太勁爆了」、「太諷刺了，沒想到兩年後的今天，這3人會變成這樣的三角關係」、「那時候就出軌了吧」。
在一起超過10年！Ryu、Yuma婚後雙雙劈腿
其實不只Yuma對婚姻不忠，Ryu也和中國女畫家劈腿，他不否認對女方心動，女方也在貼文中提到她與Ryu的多次互動，暗示兩人之間的情感超越普通友誼，並表示她已知Ryu有伴侶，卻仍選擇與他交往。女畫家更站出來稱是Yuma先背叛婚姻，這點Yuma也道歉承認過，如今這段原先看似浪漫的愛情，已經變得殘破不堪，夫妻二人的頻道會怎麼處理，還沒人知道。不過Yuma道歉文曾提到，年底如果還是無法挽回Ryu的心，她會選擇退出，並給觀眾一個交代，這應該就是頻道未來的走向。