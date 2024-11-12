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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，1日遭北院裁定延押，11日為抗告最後一天期限，已確定不提出抗告，將於台北看守所續押2個月；民眾黨表示，尊重柯文哲的決定，另砲轟北檢押人取供「押到飽」，喊話有證據就起訴，沒證據就放人。對此，前立委蔡正元爆料，傳說柯文哲去醫院探視父親時，撂下一句「此仇不報非人也」，他直言，若柯文哲還有一點能量，報仇將會翻天覆地。蔡正元11日在節目《盧秀芳辣晚報》表示，柯文哲不提抗告，就是因為清楚總統賴清德跟民進黨不可能因為這樣就把他放出來，何必白費力氣，「再來陳佩琪把他們家裡的帳務所得公開，這也沒什麼了不起，表示陳佩琪家用的錢就是這些，其他的謝國樑給200萬就是公帳，是政治上的資金，每個立法委員都會有這種情形，沒什麼了不起，都會有公帳跟私帳，而且政治獻金跟貪污是兩回事」。蔡正元指出，柯文哲選台北市長，是民進黨養出來的，而現在柯文哲背叛他們，他們內心非常恨柯文哲，因此現在就傾全力想毀滅柯文哲，加上心裡很及，所以各種東西抓來就亂打一通。蔡正元直言，「這裡面就顯現出綠營的慌張，怎麼打個老半天，民眾黨還有支持度？這他們當然急，一定會讓柯文哲在牢裡過年」。蔡正元更爆料，「傳說柯文哲去看他爸爸的時候，撂下一句『此仇不報非人也』」，蔡正元說，柯文哲要怎麼報仇他不知道，但若柯文哲還有一點能量，報仇將會翻天覆地。