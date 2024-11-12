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▲先喝道x台灣運彩聯名杯，共有3款設計杯身。加入「麻粿」與鮮奶的「硬頸乳茶」75元。（圖／先喝道提供）

▲中華隊11月13日對戰南韓、11月16日對戰日本、11月18日對戰古巴，開喝先喝道「硬頸系列第二杯半價」應援優惠。（圖／先喝道提供）

▲手搖飲料「UG樂己」插旗台北大巨蛋，正好迎接中華隊12強賽事。（圖／UG樂己提供）

▲UG台北大巨蛋店獨家開賣12強限定「15茉微醺包」驚喜組合價199元，幫中華隊加油乾杯。（圖／UG樂己提供）

2024年WBSC世界12強棒球錦標賽將首度在台北大巨蛋舉辦，手搖飲料「先喝道」聯名台灣運彩，推出3款「就一起為棒球喝彩」限量飲料杯身，應援中華隊11月13日對戰南韓、11月16日對戰日本、11月18日對戰古巴，都有先喝道「硬頸系列第二杯半價」優惠！「UG樂己」也進駐台北大巨蛋，於棒球12強賽事期間獨家打造茶酒新品「15茉微醺」應援包限量開賣。手搖飲料先喝道聯名台灣運彩，推出3款「就一起為棒球喝彩」限量飲料杯身，每一款設計融入豐富棒球元素，傳遞熱血精神。先喝道歷時一年研發獨創「可以喝的麻糬」，結合2款客家點心麻糬「七霸」和「粉粄」，將糯米粉與玉米粉按特定比例混合、攪拌均勻後蒸熟而成手搖飲料配料「麻粿」，並搭配加入黑豆、玄米等八味的「輕焙穀麥茶」及鮮奶打造成「硬頸乳茶」。用硬頸精神力挺中華隊，號召大家11月13日對戰南韓、11月16日對戰日本、11月18日對戰古巴，開喝先喝道「硬頸系列第二杯半價」應援優惠。綠時尚茶飲「UG樂己」插旗台北大巨蛋，與酒精創意玩家「啤酒肚釀製」跨界合作，首次推出茶酒新品2%酒精濃度的「15茉微醺」，選用招牌人氣飲品三窨十五茉 x 茶酒，創意開喝香甜茉莉花香的清新微醺滋味，將在台北大巨蛋店限量販售。為應援12強賽事，UG台北大巨蛋店獨家祭出12強賽事限定「15茉微醺包」，內含品牌獨家週邊扇子、口罩及與人氣款氣泡茶酒「15茉微醺」，驚喜組合價199元，與親朋好友幫中華隊加油乾杯。