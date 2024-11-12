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▲網友分享雙11跑去GAP實體店撿到超殺優惠，上千元逼近2000元的衣服只要98元至398元。（圖/Threads）

▲百貨潮牌「GAP」雙11直接拼了！全館推出6折的優惠，冬天必穿的長袖T、大學T多款都只要500元至700元。（圖/GAP官網）

▲UNIQLO雙11外套「現折300元」、男女「特級極輕羽絨背心」首次特價1290元。（圖／翻攝自UNIQLO FB）

▲GU雙11男女錐型褲「降100元」、外套最多「現降300元」。（圖／翻攝自GU FB）

雙11優惠服飾品牌也來參一咖！最近各大電商都在瘋雙11優惠，不少人也撿到許多便宜好物，然而就有網友發現，，讓他直接大採購起來，不少人也都分享到GAP撿到寶戰績直呼：「這個才叫做雙11啦！」一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「看到有人在發高島屋的GAP雙11在大特價，立刻衝去朝聖，帶了6件回家，可以說是近期最開心的事情，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是打到骨折了」、另外也有許多人分享雙11在GAP官網搶購除了網友分享的高島屋GAP門市有超殺優惠之外，，難怪那麼多人都直接狂掃好幾件。，趁著冬天即將要到來，選擇這時候入手的話肯定是最佳時機，📍活動亮點：多種指定款首次特價，包括可機洗刷毛外套、休閒上衣、長褲、棉質舒適九分褲；特級極輕羽絨外套原價2490元特價1990元，現省500元；特級極輕羽絨背心原價1490元特價1290元，現省200元等。單筆消費滿2500元且選擇店舖取貨服務，加碼贈送「時尚莫蘭迪色保溫瓶」，送完為止，恕不挑色不累贈。📍活動亮點：多種指定款特價下殺，包括錐形牛仔褲、外套、休閒上衣等；OversizedT恤（5分袖）原價490元特價290元，現省200元；HEAT PADDED燈芯絨夾層外套原價1790元特價1490元，現省300元等。單筆網路消費滿2200元，贈送插畫家「餃貓FAMILY設計翻轉兩用U型枕」。趁著冬天要來臨，衣櫃又要更換新衣，對這三家有興趣的民眾趕快點官網選購看看囉！