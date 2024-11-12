雙11優惠服飾品牌也來參一咖！最近各大電商都在瘋雙11優惠，不少人也撿到許多便宜好物，然而就有網友發現，去了百貨公司潮牌「GAP實體店」，竟然發現有許多原價2000元的服飾下殺到幾百元，上千元的服飾最低也只要98元，完全比平價服飾UNIQLO、GU都還要更便宜，讓他直接大採購起來，不少人也都分享到GAP撿到寶戰績直呼：「這個才叫做雙11啦！」
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「看到有人在發高島屋的GAP雙11在大特價，立刻衝去朝聖，帶了6件回家，可以說是近期最開心的事情，特價區所有我喜歡的都被我搜刮光光了，真的打到骨折，雖然不是全部98元，但很多原價2000多元的都是198元、298元、398元，短袖基本98元，真的太便宜！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的是打到骨折了」、「有可能是有搭配撤櫃促銷，加上雙11的6折活動，直接隆吼哩啦！」另外也有許多人分享雙11在GAP官網搶購「通通六折有夠好買，一堆T恤300多....直接狂買10件起來放」、「官網大學T只要500多，短T也300多元，昨天已經下單10件，衣褲補起來啦！」
比UNIQLO、GU更殺！GAP雙11全館6折太香了
除了網友分享的高島屋GAP門市有超殺優惠之外，《NOWnews》記者也實際到GAP的官網查詢，發現官方真的有推出全館6折的活動，基本上全館9成以上的商品都是正價直接打6折，原價1200元的潮T，都只要700元初頭，如果是原本899元的基本款T恤，減價之後直接比對折更低只要398元，難怪那麼多人都直接狂掃好幾件。
其中最經典的GAP外套系列，原價2000元也只要1199元，直接下殺6折，趁著冬天即將要到來，選擇這時候入手的話肯定是最佳時機，由於官網沒有告知打折時間何時結束，因此熱愛百貨潮牌GAP的民眾要買要快哦！
UNIQLO、GU也有雙11活動！還剩下3天先買再說
🟡UNIQLO（官網請點我）
📍活動日期：即日起至11月14日
📍活動亮點：多種指定款首次特價，包括可機洗刷毛外套、休閒上衣、長褲、棉質舒適九分褲；特級極輕羽絨外套原價2490元特價1990元，現省500元；特級極輕羽絨背心原價1490元特價1290元，現省200元等。單筆消費滿2500元且選擇店舖取貨服務，加碼贈送「時尚莫蘭迪色保溫瓶」，送完為止，恕不挑色不累贈。
🟡GU（官網請點我）
📍活動日期：即日起至11月14日
📍活動亮點：多種指定款特價下殺，包括錐形牛仔褲、外套、休閒上衣等；OversizedT恤（5分袖）原價490元特價290元，現省200元；HEAT PADDED燈芯絨夾層外套原價1790元特價1490元，現省300元等。單筆網路消費滿2200元，贈送插畫家「餃貓FAMILY設計翻轉兩用U型枕」。趁著冬天要來臨，衣櫃又要更換新衣，對這三家有興趣的民眾趕快點官網選購看看囉！
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