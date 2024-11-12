日本超夯、香港賣到斷貨的麥當勞神級早餐「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（マックグリドル），終於11月13日要在台灣開賣了！鹹甜滋味的「豬肉蛋厚鬆餅堡」、「豬肉厚鬆餅堡」及「
火腿蛋厚鬆餅堡」，3款口味在台灣11月 13日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣，幫大家整理供應時間、價格一次看。
在日本大受歡迎的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」（マックグリドル），將原本漢堡最外層的麵包換成了兩塊用楓糖漿調味的鬆餅堡，上層還烙印有麥當勞Logo的經典M標誌，分別夾入豬肉或火腿、香嫩柔軟的太陽蛋並
佐以切達吉事，鹹甜鹹甜的邪惡滋味讓人嘴巴停不下來，一邊吃還聞得到楓糖香甜氣息。今年暑假登陸香港，造成熱賣旋風，還一度缺貨供不應求。
台灣內行民眾過去總在出國飛日本時「早餐必吃麥當勞」，就是為了朝聖「楓糖鬆餅漢堡」解饞，還有粉絲直呼剛開始吃到覺得有點甜，沒想到回國後竟然開始想念；一看到香港有賣便瘋狂喊聲「台灣也要吃」。如今，粉絲真的敲碗成功，台灣麥當勞宣布11月13日起，早餐時段正式開賣McGriddles「
厚鬆餅堡系列」！
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「楓糖鬆餅豬肉滿福堡」、「楓糖鬆餅豬肉滿福堡加蛋」、「楓糖鬆餅培根滿福堡加蛋」3款，11月
13日起至12月17日（或售完為止）早餐時段限期開賣。提醒大家，台灣麥當勞早餐供應時間為上午5:00至上午10:30前，部份餐廳未供應、或僅供應部份品項；而歡樂送外送服務更是10:15就關單點不到，依各餐廳實際狀況為準。
台灣售價則為McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
121元；McGriddles「豬肉厚鬆餅堡」單點69元，薯餅套餐1 11元；McGriddles「火腿蛋厚鬆餅堡」單點71元，薯餅套餐 113元。而且注意到，台灣開賣的McGriddles沒有日本的培根口味，改成了「火腿蛋厚鬆餅堡」來供應。
另外，漢堡王雙11優惠繼續吃「牛肉堡買一送一」，即日起至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，漢堡王爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元；11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。
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台灣內行民眾過去總在出國飛日本時「早餐必吃麥當勞」，就是為了朝聖「楓糖鬆餅漢堡」解饞，還有粉絲直呼剛開始吃到覺得有點甜，沒想到回國後竟然開始想念；一看到香港有賣便瘋狂喊聲「台灣也要吃」。如今，粉絲真的敲碗成功，台灣麥當勞宣布11月13日起，早餐時段正式開賣McGriddles「
McGriddles楓糖鬆餅漢堡在台灣取名為「厚鬆餅堡系列」，共有「楓糖鬆餅豬肉滿福堡」、「楓糖鬆餅豬肉滿福堡加蛋」、「楓糖鬆餅培根滿福堡加蛋」3款，11月
台灣售價則為McGriddles「豬肉蛋厚鬆餅堡」單點79元，薯餅套餐
另外，漢堡王雙11優惠繼續吃「牛肉堡買一送一」，即日起至11月15日上午10:30至打烊前30分鐘，漢堡王爽吃「雙層火烤牛肉堡買一送一」109元、「三層火烤牛肉堡買一送一」139元；11月18日自上午10:30至打烊前30分鐘，安格斯系列「雙堡下殺6折」優惠，包括勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡3款「任選雙堡174元」好划算（原價145元/個）。