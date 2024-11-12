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今年的「雙十一」購物活動，淘寶官方推出免運優惠，吸引許多台灣民眾下單，且台北捷運站內月台及車廂內也能看見淘寶優惠活動的廣告。對此，民進黨立委林楚茵、沈伯洋召開記者會，指控淘寶以「養、套、殺」策略滲透台灣市場，並呼籲檢察機關應積極追查不法。粉專「觸極者」就質疑沈伯洋，淘寶價260元的急難救助包，竟要贊助黑熊學院2000元才能拿到。「觸極者」在臉書發文質疑，「商人能跟淘寶進貨，再來高價賣我們；我們不應跳過商人，直接跟淘寶買？」並嗆沈伯洋，一個被抓包「『贊助他們組織2000元就可以拿到』的急難工具包，淘寶價只要新台幣260元，一次買1000組，每個特價210，還能免運」的人如是說？貼文曝光後，網友紛紛留言痛批「綠營完全貫徹『我做可以你做不行』的宗旨，台灣人買淘寶會被統戰，只有透過他們買來的淘寶貨才有台灣價值、台灣人可以用超值優惠的十倍價買到超划算」、「一樣是大陸的商品進到台灣賣價格翻了好幾倍，當然直接跟淘寶買」、「笑死，不能買淘寶貨，但國防部可以用中國大陸路由器」、「果然是綠能你不能，那個什麼黑什麼熊的，自己不就都賣淘寶貼牌商品嗎」、「最愛賣淘寶貨的黑熊」。