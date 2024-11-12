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民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱捲入台鹽綠能弊案，涉嫌掏空11億，檢調人員調查後聲請羈押，陳啟昱卻未出庭，檢調登門找人才發現陳啟昱已經逃跑且失聯，至今神隱多日長達9日，台南地檢署4日發布正式通緝後，卻爆發未即上網時刊登於刑事局查緝專刊烏龍，遭外界質疑慢半拍，不過在11日晚間，陳啟昱的通緝資訊，終於正式被刊登上刑事局重要緊急查緝專案網頁。對此，刑事局表示未收到南檢要求刊登陳男查緝專刊的公文、相關資料。台南地檢署書記官昨日下午緊急聯繫刑事局偵查科，表示公文將以電子方式遞送；刑事局也表示，稍早已接獲台南地檢署緊急通知，專刊公文將以電子形式發送，刑事局偵查科確認收文後，將立即加速處理，協助發布查緝專刊，以確保查緝行動順利展開。據《中國時報》報導指出，南檢襄閱主任檢察官蔡宗聖昨（11）日說，發布通緝當天，即上傳陳啟昱的通緝資料到刑事局官網，並公布近照，只要進入官網通緝專區、相關查詢平台及系統，再輸入「陳啟昱」、驗證碼，就可查到其通緝資料。蔡宗聖澄清，檢方依照過去通緝程序，也從沒有說過要「請刑事局製作查緝專刊」。不過專案小組認為製作專刊有利辦案，昨日下午主動聯繫刑事局，將以電子公文函發。