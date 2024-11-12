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民眾黨主席柯文哲今（12）日被《鏡週刊》爆料，遭資深媒體人璩美鳳指控伸「鹹豬手」性騷擾。璩美鳳更提供週刊LINE對話截圖，稱柯文哲事後還大開支票，說要找她當國安會副秘書長、也就是「錦衣衛的頭目」。曾任台北市議員、新竹市文化局長的媒體人璩美鳳，透過週刊表示，為了2024大選促進藍白合，她在2022年10月5日、也就是柯文哲卸任台北市長前一起開會，豈料柯文哲竟突然當眾伸手摸她手臂，還說她皮膚好好喔，當時柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜也在場。璩美鳳更指稱，柯文哲在密閉電梯中一直撩說「人不能長得太漂亮」，還以「妖精」二字形容她。璩美鳳出示對話截圖，強調柯文哲伸鹹豬手的當晚竟還傳LINE給她，內容是「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談。」隔天，柯文哲還傳訊大開支票說：「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務，在明代，就是錦衣衛的頭目。」璩美鳳更爆料，後來她在另一場會議中，當著「產業大咖」面前跟柯文哲對質性騷擾的事情，沒想到柯文哲完全沒有開口道歉，只是「直接將雙手放在桌面、額頭埋進兩手間，趴伏在會議桌上」。璩美鳳過去曾擔任台北市議員、新竹市文化局長，目前擔任壹傳媒（前身為毅傳媒）總編輯。