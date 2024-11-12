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▲玉木雄一郎（右）外遇寫真女星小泉美雪（左），兩人因高松市結緣。（圖／翻攝自玉木臉書、日網）

▲小泉美雪外型甜美、身材火辣，過去因拍攝寫真集走紅。（圖／翻攝自anthem-pro.com）

▲小泉美雪與玉木雄一郎不倫戀爆出後，她過去拍攝的美照也被網友挖出。（圖／翻攝自dmm.com）

日本在野黨「國民民主黨」代表（黨主席）玉木雄一郎被週刊爆料外遇39歲的寫真女星小泉美雪（小泉みゆき），雙方年紀差距16歲卻愛得相當火熱，被多次拍到開房、吃飯約會的照片。玉木雄一郎昨（11）日上午召開謝罪記者會承認自己出軌的事實，小泉美雪則關閉之前天天更新的推特（X），IG、FB帳號也跟著消失，有意迴避對外界回應。不過小泉美雪過往拍過的寫真照片再度被挖出，更有日本網友調侃，「難怪主席會忍不住」。日本週刊《SmartFlash》昨日踢爆玉木雄一郎與小泉美雪的不倫戀，兩人在今年7-10月期間就被拍到兩次約會，其中一次還被直擊進入高松市某間飯店。據了解，玉木雄一郎與小泉美雪會結識是因為她擔任玉木家鄉高松市的觀光大使，兩人在眾議院議員選舉後也有碰面，一起到東京新宿吃飯，宛如甜蜜小情侶。事件爆發後玉木雄一郎出面道歉，承認週刊報導「大致屬實」，未來他黨主席的去留會交給黨內決議。小泉美雪在事發後則持續神隱，她原先天天都會更新的X帳號直接關閉，IG、FB等社群媒體也不見蹤影，似乎是不敢出面接受大眾輿論。小泉美雪過去的經紀公司也回應，她早在幾年前就離開公司了，沒聽過她對玉木雄一郎的看法，不清楚二人是如何發展出戀情的。今年39歲的小泉美雪其實是靠拍寫真集出道，身高165公分的她四肢纖細但身材豐滿，是不少日本男生的夢中情人。不倫戀爆出後，小泉美雪的美照也被網友挖出，不少人稱讚她的外型確實很出色，甚至有網友調侃留言，「難怪主席會忍不住」、「好奇小泉美雪長什麼樣子，看完之後，啊，這樣的話男人確實會心動」。據悉，小泉美雪2019年開始擔任高松市觀光大使，目前高松市政府表示已經在考慮要與小泉解除合作。曾經和小泉合作過的娛樂圈人士則匿名回應，「她很聰明、善於交際，身材也很出色，從未聽說她有進行任何『爸爸活』」，而「爸爸活」指的是類似於包養的工作，也有「sugar daddy」的含意。