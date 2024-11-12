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根據日本媒體《Sponichi Annex》搶先公布，日本職棒的北海道日本火腿鬥士隊極有可能將簽下我國旅外投手、統一獅隊王牌先發古林睿煬。統一獅球團則將在今（12）日公布得標名單。該日媒指出，24歲的古林睿煬有望成為王柏融之後，第二位透過「入札制度」加入日職火腿隊的台灣球員。也介紹他擁有157公里的速球，有「火球男」名號。本季古林在中華職棒取得了10勝2敗、防禦率1.66的佳績，並獲得MVP。他在去年和日本交手的亞冠賽比賽中投出亮眼表現，獲得許多日本球隊的關注。若成功簽約，將大大提升日本火腿的先發投手陣容深度。火腿隊過去和台灣淵源深厚，去年才和被稱為「台灣至寶」的19歲小將孫易磊簽訂了育成合同，這也是連續第二年有台灣右投加盟這支球隊。過去也曾有王柏融、陽岱鋼等國家隊球星在此效力過。火腿隊計劃明年3月在台灣進行交流賽 。《Sponichi Annex》也提到，孫易磊和古林睿煬這兩位來自台灣的年輕好手的加入，對於火腿擴大海外粉絲數量、推動北海道入境旅遊來說，很可能具有重大意義。