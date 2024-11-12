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73歲的前中廣董事長趙少康日前自曝去動了「開心」大手術，整個胸骨切開，心臟要停止3個小時，「心臟停了幾個小時，等於死過一次，死而復生，人生一幕一幕在我昏迷時閃過。」11日他重回電視台主持節目《少康戰情室》，看起來氣色紅潤，他也透露住院前，資深媒體人陳文茜寫了一首詩送他，「我現在重看還是很感動，不敢獨享，要轉送給許多因病入院的朋友分享希望。」趙少康近來被發現消失在螢光幕前許久，後來他在臉書發文表示，「好久不見，我不是出去旅遊，而是動了這輩子最大的工程」。趙坦言，幾年來自己量血壓，舒張壓都只有5、60，醫生朋友建議做心臟超音波，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流。雖然並沒有什麼不適，也不喘，身體也沒有什麼狀況，平常那麼多工作，精神、體力都很好。趙少康趁著身體還好，心臟功能還強，早點動手術可以早點復原，進行「開心」手術，心臟要停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管，早上8點推進手術室，下午6點進加護病房兩天，再轉普通病房。趙少康8日也在臉書透露，很少人知道他動心臟手術，而陳文茜是極少數知道的人，「我10月6日入院，她在10月3日寫了一首詩送我，我現在重看還是很感動，不敢獨享，要轉送給許多因病入院的朋友分享希望，沒有徵詢她的同意，相信她不會介意。」詩文其中一段寫道，「「我一定被什麼愛著，才能得到再生。薄荷把它的清涼一陣陣吹進我的眼窩，我流下淚水，不為哭泣，為這生命幸福的延續，如星群閃爍，獵戶座悄悄地看著我，圍繞我的家人！」