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川普贏得美國總統大選後，已陸續公布新內閣成員，10日深夜在自家社群宣布，以強硬政策聞名的前移民暨海關執法局長霍曼（Tom Homan），將擔任「邊境沙皇」，負責驅逐非法移民，而他身邊同樣主張對非法移民強硬的顧問米勒（Stephen Miller），據傳將出任白宮副幕僚長一職。有外媒報導指出，對政治經濟前景不安、仍試圖「潤」出中國的非法移民，正積極趕著在川普上任前赴美，並開發新的入境路線。根據《美國之音》報導，30多歲的中國女子肖靜（化名）因為失業，加上自覺與身邊熱愛中國的「小粉紅」格格不入，最近剛找中介支付了25萬人民幣，幫忙辦理日本簽證，到了墨西哥再輾轉進入美國，不過這幾天從「走線」群組中聽說，如果只有日本簽證，沒有其他任何國家簽證記錄的護照，即使到了墨西哥也有可能被拒絕入境。肖靜表示，她和「走線」群組中的人都密切關注這次美國大選，畢竟川普若是當選，她們可能就會進不了美國或被遣返，現在木已成舟，她希望能夠盡快入境美國，盡量爭取在川普就任前。1名負責幫中國「走線人」解決簽證等問題的中介麗莎（Lisa）也透露，這幾天收到格外多中國人的諮詢，她都勸他們盡快上路，趕在川普就任前進入美國。儘管美國、墨西哥、厄瓜多等國都已加強對非法移民的管控，但中國人對於「潤」的渴望並沒有減少，因為促使他們踏上「走線」旅途原因並沒有改善，對大多數走線人來說，中國經濟下滑和政治不自由，是他們踏上走線這條風險之路的主要原因。麗莎推薦的路線，是飛到墨西哥的蒂華納市，然後翻牆入境美國的聖地亞哥，聖地亞哥靠近華人聚集的洛杉磯，方便這些人在美國找工作和生活。報導指出，「走線」人幾個月前就在討論，從古巴或者玻利維亞開闢新的路線，但幾個月來，能成功透過這些路線到達美國的人寥寥無幾。報導提到，隨著川普將再次入主白宮，即便是在美國已經安頓下來、但尚未拿到正式身分的「走線」客，都擔心會被遣返回中國，以及後續可能遭到的政治迫害。社群平台上甚至出現有人幫這些「走線」赴美的中國非法移民，向川普寫公開信，請求他不要將他們遣返。