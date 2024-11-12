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美股四大指數11日漲跌互見，道瓊工業平均指數、那斯達克指數與標準普爾500指數卻再創歷史收盤新高。台北股市今（12）日跳空開低，早盤大跌超過380點，最低一度來到23142點，跌幅約達1.5%；權值王台積電30元，最低來到1055元位置，跌幅超過2.3%。美股11日收盤，道瓊工業指數上漲304.14點、或0.69%，收在44293.13點；標準普爾500指數微升5.81點、或0.10%，收在6001.35點；以科技股為主的那斯達克指數微漲11.99點、或0.06%，收在19298.77點；費城半導體指數下挫134.13點、或2.54%，收在5156.39點；台積電ADR下跌3.55%，收在194.05美元。美國總統大選選舉結果塵埃落定，美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）勝選。川普政府對加密貨幣友好，比特幣11日漲破8萬9000美元大關。力挺川普的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）因選舉結果受惠，特斯拉大漲近9%，收在350美元。