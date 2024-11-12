本週可能發生史上首次「四颱並存」局面，而菲律賓是最大苦主，11月還能迎來四個秋颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（12）日表示，西北太平洋迎來史上首次「11月四颱共舞」，四颱共舞的情況在夏天都相當罕見了，何況是在11月，真的是見證歷史。
中央氣象署今天（12日）清晨4時35分發布颱風生成訊息，原位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第25號（國際命名：USAGI，中文譯名：天兔），預測朝菲律賓東方海面移動，氣象署將持續留意最新動態。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天（12日）表示，天兔颱風最快周五就會逼近巴士海峽，後續路徑不確定性較大，北部、東部、恆春天氣會率先轉差，中部、南部天氣則要視颱風路徑而定，到時候要多留意颱風後續動態。
吳聖宇補充，另一個有趣的點是，原本預期萬宜颱風會減弱消失在海上，不過由於TD-29的干擾不如預期明顯，因此預報普遍改為萬宜維持強度一路靠近菲律賓附近，甚至抵達菲律賓以東時可能明顯加強，「長遠的趨勢來看，不排除會成為自銀杏颱風以來，連續第4顆直接撞擊菲律賓呂宋島的颱風」。
除此之外，他也表示四颱並立在11月是史上第一次，而且這種現象非常罕見，上次出現是在1994年10下旬，迄今超過20年。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天（12日）表示，天兔颱風最快周五就會逼近巴士海峽，後續路徑不確定性較大，北部、東部、恆春天氣會率先轉差，中部、南部天氣則要視颱風路徑而定，到時候要多留意颱風後續動態。
氣象專家吳聖宇說明，天兔颱風未來的路徑預報呈現分岐，周五（15日）抵達呂宋島附近後，開始向北、東北轉向，或是繼續向西北移動趨向東沙島海面，連歐洲模式（ECMWF）的系集預報也呈現分群狀態，「看來後續到底會如何還有得看了」。
吳聖宇補充，另一個有趣的點是，原本預期萬宜颱風會減弱消失在海上，不過由於TD-29的干擾不如預期明顯，因此預報普遍改為萬宜維持強度一路靠近菲律賓附近，甚至抵達菲律賓以東時可能明顯加強，「長遠的趨勢來看，不排除會成為自銀杏颱風以來，連續第4顆直接撞擊菲律賓呂宋島的颱風」。
除此之外，他也表示四颱並立在11月是史上第一次，而且這種現象非常罕見，上次出現是在1994年10下旬，迄今超過20年。