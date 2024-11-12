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民眾黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案，確定再延押2個月，今（12）日《鏡週刊》爆料，資深媒體人璩美鳳指控柯文哲伸「鹹豬手」性騷擾，璩美鳳還提供LINE對話截圖，稱柯文哲事後還大開支票，說要找她當國安會副秘書長；還有一名柯營人士爆料，柯文哲曾私下評論女部屬及一名新北市女議員的外型及身材，甚至直接對著當事人比手畫腳說「妳的腰很細」，讓當事人相當尷尬且感到不舒服。根據《鏡週刊》報導指出，璩美鳳透過週刊表示，為了2024大選促進藍白合，她在2022年10月5日、也就是柯文哲卸任台北市長前一起開會，豈料柯文哲竟突然當眾伸手摸她手臂，還說她皮膚好好喔，當時柯文哲的貼身秘書「橘子」許芷瑜也在場。璩美鳳更指稱，柯文哲在密閉電梯中一直撩說「人不能長得太漂亮」，還以「妖精」二字形容她。週刊也指出，一名柯營人士爆料，柯文哲曾私下評論女部屬及一名新北市女議員的外型及身材，直接當著對方的面說「妳今天這樣穿很漂亮、身材很好」、「長得很像混血兒」，甚至還比手畫腳說「妳的腰很細」、「我老婆年輕的時候也這樣」，讓當事人相當尷尬，且事後向友人抱怨覺得不舒服。該名爆料人士直言，這些言語和舉動「界線可能已遊走me too邊緣」。