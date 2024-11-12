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MLB美國職棒官方今（12）日稍早公佈，由美國棒球作家協會（BBWAA）成員投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，其中洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，沒有意外地成為國聯最有價值球員（MVP）的候選人。而大谷翔平休賽季自洛杉磯天使轉戰同城球隊道奇後，雖然因手肘動刀關係，今年僅以一刀流身分在場上迎戰，但，成為大聯盟史上首名締造「50轟50盜」的選手，寫下相當難得的紀錄。而大谷翔平在例行賽上還差點一舉奪得打擊三冠王，最終在打擊率部分，僅以些微差距輸給教士隊強打Luis Arraez，但，已經是日籍球員的新紀錄，最終也幫助道奇順利奪下今年的世界大賽冠軍，個人生涯紀錄再添一筆。如今大谷翔平也順利入選國聯MVP決選名單，他的對手則是紐約大都會隊的球星Francisco Lindor、以及亞利桑那響尾蛇的Ketel Marte，，專家也一致看好今年的國聯MVP就是屬於大谷的。而大谷休賽季與道奇隊簽下的10年總價約7億美元（約新台幣225.75億元）的超大型合約，這被認為是「歷史上最高價的合約之一」，美國運動商業企業家Joe Pompliano日前則在《Foul Territory》節目上指出，節目主持人AJ Pierzynski也提到，有消息指出。Pompliano也認為這個數字相當合理，並指出大谷帶來的知名度，為球隊提升了極大的商業價值。