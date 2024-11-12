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▲目前各國針對天兔颱風路徑預測，大多偏向提早北轉，從台灣東部海域北上。（圖／翻攝Typhoon2000）

▲天兔颱風未來在海面上移動時，有機會挑戰中颱，最新AI預測路徑也是從台灣東部外海北上。（圖／賈新興提供）

▲天兔颱風可能在週五到週末替台灣東半部、南部帶來明顯雨勢。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（12）日凌晨2時在關島西方生成，未來路徑將先往西北移動，，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以目前預報來看，輕度颱風天兔，今天上午5時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1820公里的海面，以每小時26轉30公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑80公里。今天天兔颱風生成後，和原先的就存在的銀杏、桔梗、萬宜構成「四颱並存」的奇景，旬。今年11月有較多颱風生成，推測可能和持續偏暖的海溫和地球暖化有關。中央氣象署預報員張承傳表示，，路徑沿著太平洋高壓移動，週五來到菲律賓呂宋島北部，後續高壓減弱幅度，將決定天兔颱風會往西遠離台灣，或北轉對台灣造成威脅。賈新興說明，，預測週四上午可能發布海上警報，週五上午發布陸上警報；如果太平洋高壓明後天就先有減弱，天兔颱風則有機會提前轉彎，沿台灣東部外海北上。天氣風險公司分析師李至晟則指出，天兔颱風會在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，，實際影響程度和颱風的距離遠近有關，請民眾持續留意天氣資訊。