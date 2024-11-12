天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（12）日凌晨2時在關島西方生成，未來路徑將先往西北移動，週六、週日（11/16、11/17）可能北轉後撲向台灣，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，以目前預報來看，週四、週五（11/14、11/15）可能會接續發布海陸警，週五至週末風雨較明顯。
輕度颱風天兔，今天上午5時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方1820公里的海面，以每小時26轉30公里的速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，七級風平均暴風半徑80公里。
天兔生成「四颱共舞」 有機會挑戰中颱
今天天兔颱風生成後，和原先的就存在的銀杏、桔梗、萬宜構成「四颱並存」的奇景，是史上第一次11月的4颱並立，上一次出現4颱並立，要追溯到1994年10月下旬。今年11月有較多颱風生成，推測可能和持續偏暖的海溫和地球暖化有關。
中央氣象署預報員張承傳表示，天兔颱風未來在海面上移動時，有機會挑戰中颱等級，路徑沿著太平洋高壓移動，週五來到菲律賓呂宋島北部，後續高壓減弱幅度，將決定天兔颱風會往西遠離台灣，或北轉對台灣造成威脅。
天兔路徑危險 本週恐海陸警齊發
賈新興說明，太平洋高壓在明後天如果持續偏強，等到週五、週六減弱時，天兔颱風就有較高的機率接觸到台灣，預測週四上午可能發布海上警報，週五上午發布陸上警報；如果太平洋高壓明後天就先有減弱，天兔颱風則有機會提前轉彎，沿台灣東部外海北上。
天氣風險公司分析師李至晟則指出，天兔颱風會在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上，雖然因為環境不佳，強度會逐漸減弱，但颱風環流還是有可能在週五到週末，為台灣的東半部帶來局部較大雨勢，實際影響程度和颱風的距離遠近有關，請民眾持續留意天氣資訊。
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天兔生成「四颱共舞」 有機會挑戰中颱
今天天兔颱風生成後，和原先的就存在的銀杏、桔梗、萬宜構成「四颱並存」的奇景，是史上第一次11月的4颱並立，上一次出現4颱並立，要追溯到1994年10月下旬。今年11月有較多颱風生成，推測可能和持續偏暖的海溫和地球暖化有關。
中央氣象署預報員張承傳表示，天兔颱風未來在海面上移動時，有機會挑戰中颱等級，路徑沿著太平洋高壓移動，週五來到菲律賓呂宋島北部，後續高壓減弱幅度，將決定天兔颱風會往西遠離台灣，或北轉對台灣造成威脅。
天兔路徑危險 本週恐海陸警齊發
賈新興說明，太平洋高壓在明後天如果持續偏強，等到週五、週六減弱時，天兔颱風就有較高的機率接觸到台灣，預測週四上午可能發布海上警報，週五上午發布陸上警報；如果太平洋高壓明後天就先有減弱，天兔颱風則有機會提前轉彎，沿台灣東部外海北上。
天氣風險公司分析師李至晟則指出，天兔颱風會在週五接近菲律賓呂宋島後北轉進入巴士海峽，後續可能從台灣東部外海北上，雖然因為環境不佳，強度會逐漸減弱，但颱風環流還是有可能在週五到週末，為台灣的東半部帶來局部較大雨勢，實際影響程度和颱風的距離遠近有關，請民眾持續留意天氣資訊。