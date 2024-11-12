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北捷上週五晚間發生持刀傷人事件，一名42歲的王姓女子在8日晚間10時許，在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場一陣恐慌，所幸車上一名「口罩伯」與其他民眾挺身而出，將王姓女子制伏。這位勇敢「口罩伯」身分原來是台北市警局防治科警務正薛先得，台北市長蔣萬安今日親自頒贈終身搭北捷免費獎勵給薛先得，以表揚他英勇的事蹟。台北市政府今日上午8點半舉行市政會議前，先舉行頒獎表揚「北捷英雄英勇制伏歹徒案」。蔣萬安會前受訪，媒體詢問北捷在發生隨機砍人事件後會加強維安嗎？蔣萬安表示，在事發當天北捷就加強整體維安，加強巡查以及保全人員提升警覺性，也會增設不能拿出危險物品的相關警示標示。制伏北捷隨機砍人的英勇乘客，北捷公司根據不同程度給與獎勵，簡瀛祥獲頒10年免費、李主強4年免費、薛先得則是終身免費。蔣萬安在表揚典禮上致詞表示，上週五晚上捷運板南線發生暴力攻擊人的事件，當下造成一名學生臉部被割傷，另一方面有幾位民眾見義勇為、挺身而出英勇奪刀壓制暴力嫌犯，在此特別感謝，因為其中一位是台北市警局薛先得警務正，他毫不猶豫挺身而出奪刀壓制嫌犯，才有機會讓其他民眾，包括簡瀛祥、李主強，以及一位低調的乘客朋友3人見義勇為，合力制伏阻止暴力傷害擴大，保障所有乘客的安全。蔣萬安表示，薛先得他不僅做到身為警員應有的表現，更是警察同仁的楷模，也守住了台北市民對台北的信心，台北市政府不僅授予終身免費搭捷運的獎勵，也藉這次市政會議頒發延平榮譽獎章，也同時給另外2位感謝狀與搭乘捷運免費的獎勵，這不僅是對於他們的鼓勵、肯定，也是對於挺身而出、見義勇為的民眾向你們致敬，這也表示台北市依然是富有正義感、願意挺身、願意拔刀相助，來讓社會充滿正能量的朋友。