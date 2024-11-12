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▲▼安于晴寫真尺度很大，現在已經沒人露這麼多了。（圖／安于晴 / 子席娛樂）

女星安于晴是沈建宏前女友，她去年到泰國旅遊時被當地黑警勒索，當時造成不小騷動，這一年她到新加坡讀書，拍攝的寫真書也開始預購，照片中她以一條毛巾遮住身軀，透露這樣的作品是為了表現時尚與智慧感，讓許多粉絲都嗨喊「太辣了」。安于晴在去新加坡求學之前，原本在大陸發展，拍攝多部的網路古裝電視劇，嘗試了許多不同的腳色，但是突如其來的家裡長輩生病，讓她決定放下一切，回到台灣陪伴家人，還好後來沒事，這件事也讓她一夕成長，決定繼續求學，前往新加坡讀書。安于晴沉寂了一年，社群媒體都沒有更新，在讀書之餘回想過去，突然有個想法希望在演藝工作當中，除了戲劇外，也能做些其他的事情，讓自己也讓粉絲有個專屬的作品可留念。就決定了給大家輸出一個特別的內容，就是拍寫真書和寫真年曆。團隊配合安于晴前往新加坡拍攝，期間安于晴發揮了在地人的精神，反過來帶團隊到各個特殊地點拍攝，所有的餐飲都是她親自叫餐處理，同時還發揮人脈借了場地及豪華遊艇。對於尺度問題，當初在開會時有討論到，也是有點小小的擔心會否自己都難表現與接受，經團隊說明解釋才決定放開胸懷去拍攝，當作品出來，事實證明安于晴是可以的，作品呈現出以往不同的風貌，性感、美麗、時尚、智慧感。安于晴說，「第一次突破了自己的嘗試，做這麼多事，還發現原來我可以有這麼多不同的樣貌。拍出了很多不同以往的我，我自己在看這些照片的時候都沒有想過我會有這樣的一面。不僅僅想跟大家分享美照，更是想要跟大家分享生活，這段日子一直不斷的在求新求變，一直在想，我還能帶什麼給愛我的你們，於是這本寫真書誕生了。」