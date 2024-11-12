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美國前總統川普在本次美國總統大選中橫掃七大搖擺州，獲得312張選舉人票，確定成為下屆美國總統，成功重返白宮。而川普未來的內閣名單也成為焦點，不過川普9日在社群平台上發文表示，無意找美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）入閣。對此，前立委郭正亮指出，「民進黨認識共和黨的，要嘛不是份量不夠，不然就是過氣了，這是民進黨的大危機」。郭正亮11日在節目《大新聞大爆卦》表示，他問了很多人，包括政大外交系的教授黃奎博、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正，他們都說內閣「本來就不可能是蓬佩奧」，郭正亮直言，「為什麼他們都知道？那民進黨到底在幹什麼？我難以想像俞大㵢他們會不知道，因為這種情況應該滿多人知道的，連不在學界的我都會知道一些訊息」。郭正亮也說，自己還有問旅美學者翁履中，對方跟他講了一句話讓他有點意外，「他說民進黨給共和黨人的感覺，就是一面倒在經營民主黨」，郭正亮也點出民進黨大危機，「民進黨認識共和黨的，要嘛不是份量不夠，不然就是過氣了」。郭正亮認為，和共和黨打交道不要扯什麼民主台灣，而川普新團隊很可能與民進黨都不熟，未來民進黨跟美國打交道的人會很辛苦。