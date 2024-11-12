我是廣告 請繼續往下閱讀

公鹿開季戰績低迷，傳出當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo恐喊「賣我」，今有美國媒體透露，Antetokounmpo可能和勇士搭上線，因為Antetokounmpo和勇士一哥Stephen Curry屬同經紀公司，可能會促進交易可能。NBA內部人士Jake Fischer近日在美國媒體《Bleacher Report》影片中透露，勇士夢想讓Antetokounmpo和Curry搭擋，而這心願能夠成真的關鍵可能會是兩人同屬於一家經紀公司。「Antetokounmpo的潛在交易情況可能會相當複雜。」Fischer表示部分原因是這兩位球星同屬Octagon經紀公司，而「這層關係可能在未來的決策或談判中發揮重要作用。」儘管兩人非同一位經紀人，「我們已經看過這樣的情況會促進交易太多次了。」Fischer以Karl-Anthony Towns為例，這位前「狼王」本季轉戰尼克，他和多位紐約球員同屬CAA經紀公司，明星後衛Russell Westbrook則和Nikola Jokic同為Excel經紀公司，這可能是促使兩人今年合體的原因。