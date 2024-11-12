MLB美國職棒洛杉磯道奇今年在世界大賽上強碰紐約洋基，雙方上演超過40年之久的「豪門對決」，最終由道奇在系列賽上以4：1勝出，奪下隊史第8座冠軍。而道奇總教練Dave Roberts在球隊先發投手傷兵滿營的情況之下，最終仍然率領球隊奪冠，也被視為是奪冠功臣之一，但從稍早MLB官方公布年度的最佳教練名單當中，卻沒有Roberts的名字，不少美國球迷也提出質疑，並表示：「這是認真的嗎？」
Roberts率道奇奪冠 但沒入選國聯最佳教練
MLB美國職棒官方稍早公佈由美國棒球作家協會（BBWAA）成員，投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，其中在國聯年度最佳總教練的獎項上，入選的分別為紐約大都會Carlos Mendoza、密爾瓦基釀酒人Pat Murphy和聖地牙哥教士Mike Shildt，洛杉磯道奇主帥Dave Roberts確定並未獲選，也意外受到不小關注。
Roberts沒入選頗受關注 球迷提出疑問
許多美國球迷紛紛在MLB官方的這則貼文下方留言，並寫下：「Dave Roberts不值得在這份名單內嗎」、「沒有Roberts是認真的嗎」、「Dave Roberts不在名單內的事實是很可怕的，季後賽他運用牛棚的方式值得這個獎項」、「他被搶劫了」。
而根據美國記者Bob Nightengale的消息指出，道奇總管Brandon Gomes在GM會議上表示：「希望今年冬天能夠和Dave Roberts完成續約。」Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，而合約會在2025年賽季結束後到期。
Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，幫助球隊拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍，雖然過去Roberts在季後賽上的一些調度會遭受質疑，但今年他在球隊先發投手匱乏的情況之下，仍然率隊奪冠，執教能力也獲得道奇球團肯定。
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MLB美國職棒官方稍早公佈由美國棒球作家協會（BBWAA）成員，投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，其中在國聯年度最佳總教練的獎項上，入選的分別為紐約大都會Carlos Mendoza、密爾瓦基釀酒人Pat Murphy和聖地牙哥教士Mike Shildt，洛杉磯道奇主帥Dave Roberts確定並未獲選，也意外受到不小關注。
Roberts沒入選頗受關注 球迷提出疑問
許多美國球迷紛紛在MLB官方的這則貼文下方留言，並寫下：「Dave Roberts不值得在這份名單內嗎」、「沒有Roberts是認真的嗎」、「Dave Roberts不在名單內的事實是很可怕的，季後賽他運用牛棚的方式值得這個獎項」、「他被搶劫了」。
而根據美國記者Bob Nightengale的消息指出，道奇總管Brandon Gomes在GM會議上表示：「希望今年冬天能夠和Dave Roberts完成續約。」Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，而合約會在2025年賽季結束後到期。
Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，幫助球隊拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍，雖然過去Roberts在季後賽上的一些調度會遭受質疑，但今年他在球隊先發投手匱乏的情況之下，仍然率隊奪冠，執教能力也獲得道奇球團肯定。