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MLB美國職棒洛杉磯道奇今年在世界大賽上強碰紐約洋基，雙方上演超過40年之久的「豪門對決」，最終由道奇在系列賽上以4：1勝出，奪下隊史第8座冠軍。而道奇總教練Dave Roberts在球隊先發投手傷兵滿營的情況之下，最終仍然率領球隊奪冠，也被視為是奪冠功臣之一，但從稍早，不少美國球迷也提出質疑，並表示：「這是認真的嗎？」MLB美國職棒官方稍早公佈由美國棒球作家協會（BBWAA）成員，投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，，洛杉磯道奇主帥Dave Roberts確定並未獲選，也意外受到不小關注。許多美國球迷紛紛在MLB官方的這則貼文下方留言，並寫下：而根據美國記者Bob Nightengale的消息指出，道奇總管Brandon Gomes在GM會議上表示：「希望今年冬天能夠和Dave Roberts完成續約。」Roberts從2016年起開始執教道奇隊，Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，幫助球隊拿下851勝、506敗的佳績，，雖然過去Roberts在季後賽上的一些調度會遭受質疑，但今年他在球隊先發投手匱乏的情況之下，仍然率隊奪冠，執教能力也獲得道奇球團肯定。